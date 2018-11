Aina Clotet: «Perdí el papel por decir que estaba embarazada» «Empezaba a rodar estando de poco más de 3 meses y medio, por lo que entendí que, con una planificación adaptada, podría rodar la mayoría de mis escenas antes de que mi embarazo fuese perceptible», explica R.C. Miércoles, 21 noviembre 2018, 09:21

ontinúa la polémica en torno a 'Déjate llevar', la serie que Leticia Dolera está preparando para Movistar+. Aina Clotet, la actriz que fue escogida inicialmente para hacer el papel de Cristina, ha respondido a la realizadora catalana, que aseguró que no la contrató finalmente porque no veía factible disimular su embarazo. «Empezaba a rodar estando de poco más de 3 meses y medio, por lo que entendí que, con una planificación adaptada, podría rodar la mayoría de mis escenas antes de que mi embarazo fuese perceptible», explica. Y va más allá: «Asumí que la producción de una serie marcadamente feminista y que plantea la dificultad de ser mujer y madre en esta sociedad consideraría todas las opciones para no excluirme sólo por estar embarazada».

Dice Clotet que es «plenamente consciente» de la presión que conlleva dirigir y producir una serie como 'Déjate llevar', pero que también ve necesario «mostrar la otra cara de la moneda, la de la presión que tiene la mujer que se queda embarazada y tiene que decidir si esconde su embarazo para conservar el trabajo o lo explica para favorecer la organización del mismo, arriesgándose a perderlo. Yo opté por decirlo por lealtad al proyecto y perdí un trabajo importante para mí, así como otro papel que rechacé por formar parte de este».