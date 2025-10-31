Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El actor Jesse Eisenberg, en la serie 'Fleishman está en apuros', junto a Claire Dane. R. C.

El actor Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido

El protagonista de películas como 'La red social' sorprendió al público con el anuncio de su próximo acto «altruista», durante una entrevista

R. G.

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:16

El protagonista de películas como 'La red social', Jesse Eisenberg, participaba en un programa de entretenimiento de la cadena Today, como parte de la promoción ... de la película 'Ahora me ves, ahora no'. Era el invitado especial y uno de los moderadores le dijo: «No sabía que eras un gran donante de sangre», a lo que el actor de 42 años, le respondió con los brazos cruzados: «Sí, lo soy, soy un donante. Y voy a donar mi riñón en seis semanas». «Eso es realmente increíble», le dijo otro de los conductores, mientras el resto mostró su estupefacción. «¿Qué?», exclamó uno. Eisenberg asintió. «No sé por qué. Debe ser que me picó el gusanillo de la donación altruista». «Pero una cosa es la donación de sangre y otra, un riñón, es un gran salto», le insistieron. «Estoy haciendo una donación altruista, estoy muy emocionado», repitió el intérprete, que ya fue nominado a un Oscar. «Lo haré y no sé por qué».

