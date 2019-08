Acosan a una periodista de 'Espejo Público' en Benidorm «Sentimos impotencia más que miedo. Me controlaba porque estaba trabajando, si no a lo mejor la mano se me habría ido o alguna palabra...» IDEAL Sábado, 10 agosto 2019, 14:52

Noor Ben Yessef, reportera de Espejo Público, sufrió en Benidorm un episodio de acoso mientras grababa un reportaje sobre el turismo de borrachera. Como se puede apreciar en el vídeo del momento es visible la falta de respeto de algunos turistas, en su mayoría británicos, hacia la periodista.

Gestos obscenos y violentos y hasta ofrecimientos de dinero a cambio de un beso. «No me toques», decía Noor.. «Sentimos impotencia más que miedo. Me controlaba porque estaba trabajando, si no a lo mejor la mano se me habría ido o alguna palabra...», añadía.

«Da vergüenza que una persona pasee por allí y le pase eso, pero es que nosotros estábamos trabajando, con cámara y foco y ellos eran conscientes dentro de su borrachera de lo que estaban haciendo», explicó Noor Ben Yessef.

«A mi compañero le tiraban latas, le empujaban, le insultaban», agregó la reportera.