El ex tenista Fernando Verdasco, Tamara Falcó, Isabel Preysler y Ana Boyer. Efe

El 2025 termina con una cascada de anuncios de embarazos

Ana Boyer y Fernando Verdasco, Melissa Jiménez y Fernando Alonso y Rebel Wilson y Ramona Agruma amplían la familia

Joaquina Dueñas

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 13:43

La recta final de este 2025 se está llenando de buenas noticias con varias parejas de famosos anunciando embarazo. Ana Boyer y Fernando Verdasco ocupan ... esta semana la portada de ¡Hola! para contar que están esperando su cuarto hijo. Después de Miguel, Mateo y Martín, les haría «ilusión» que fuese una niña, aunque lo importante es que tenga salud: «Si son cuatro chicos, nosotros felices, mientras estén sanos, que es lo más importante», ha dicho la pequeña de los Preysler. La primera en saberlo, después de los entusiasmados papás, la abuela materna, Isabel Preysler. «Lo que más le gusta del mundo es pasar tiempo con sus nietos, así que estará encantada de tener otro más», ha señalado Ana. Antes, la familia dará la bienvenida a otro nuevo miembro, el hijo que esperan Enrique Iglesias y Anna Kournikova, también el cuarto.

