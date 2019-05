Vamos Granada dice que es «la única opción para que la corrupción no siga saqueando nuestra ciudad» Marta Gutiérrez, junto a Lola Ruiz, en la plaza del Carmen / CLARA CEREZO Marta Gutiérrez, candidata de la formación a la alcaldía ha señalado que «nos estamos jugando mucho» R. I. GRANADA Lunes, 20 mayo 2019, 13:37

Vamos Granada asegura que se presenta como «la única formación que ha iniciado acciones contundentes contra la corrupción en esta ciudad y la única garantía para lograr un Ayuntamiento limpio y para que la suma de concejales progresistas evite tener a Sebastián Pérez como alcalde, siendo el Presidente del PP más corrupto de Andalucía». Marta Gutiérrez, candidata de la formación a la alcaldía ha señalado que «nos estamos jugando mucho y tenemos muy claro que no vamos a permitir que los responsables de la ruina económica y la corrupción vuelvan a mandar en la Plaza del Carmen».

Vamos Granada propone que los corruptos paguen lo robado tal y como ha conseguido Manuela Carmena en Madrid. «Ese dinero servirá para hacer políticas sociales, ambientales, de empleo y disminuirá la losa de la deuda que esos mismos corruptos nos han dejado», sostiene. Además de exigir a través del tribunal de cuentas que los corruptos devuelvan lo robado, también defienden la creación urgente de una delegación de la fiscalía anticorrupción para Granada, realizar auditorías independientes en los servicios públicos para evaluar el mal gobierno y vigilar la gestión actual, y que el ayuntamiento se persone como acusación en todos los casos de corrupción en los que los intereses y el patrimonio público han sido saqueados. Según Marta Gutiérrez el ayuntamiento tiene que acudir a todas las instancias, incluyendo las judiciales «para defender los intereses de los granadinos y no de los responsables y beneficiados directos de la corrupción como hizo el PP de Sebastián Pérez mientras estaban en el gobierno».

Vamos Granada asegura que seguirá defendiendo Granada, vigilando y denunciando a los corruptos sean del partido que sean. «Sebastián Pérez tiene la desfachatez de volver a presentarse después de dimitir por la corrupción en su partido, Juan García Montero no ha dudado un momento en volver a optar al consistorio a pesar de estar imputado por corrupción, y Paco Cuenca se ha equivocado al no dar un paso al lado por estar imputado en la corrupción del PSOE andaluz. En nuestra ciudad la única fuerza totalmente limpia de corrupción es Vamos Granada y eso va a permitir que los granadinos y las granadinas no tengan que votar con la nariz tapada el próximo domingo».