Seis 'caños' para Las Gabias

Limpieza y seguridad centran las propuestas de los alcaldables que aspiran a arrebatar la ciudad al PSOE después de 40 años

A espaldas del Ayuntamiento de Las Gabias la casi centenaria Fuente de los Cuatro Caños da agua. A cien metros los candidatos a la alcaldía del municipio detallan a IDEAL sus propuestas para un pueblo que ya es una ciudad. Proponen su 'agua' y se proponen como 'caños' que deben transportarla para que el gobierno de la ciudad siga en manos de PSOE otros cuatro años más –como durante el resto de la democracia reciente– o cambie de partido. A la alcaldía se presentan, además de PSOE, PP, Cs e IU, las listas de Avanzamos Por Ti y Vox.

La campaña en... Municipio Las Gabias Comarca Vega de Granada Población 20.703 habitantes Alcaldesa actual Vanessa Polo (PSOE) Superficie 39,06 km² Gentilicio Gabirro

La alcaldesa actual, Vanessa Polo (PSOE), acumula más de una década al frente del municipio y no repetirá en los comicios de este domingo. María Jesús Muñoz será candidata socialista y asegura que los resultados de los últimos 40 años muestran «que la gente nos quiere, apuesta por este partido y queremos seguir adelante con ello». Muñoz explica que Las Gabias tiene aún «muchísimos habitantes que tienen el trabajo fuera y vienen a dormir, pero la gente cada vez es más participe y se ve integrada en nuestro municipio». Para los próximos cuatro años apuesta por la cultura, con la promesa de crear una nueva biblioteca, desarrollar los servicios sociales de la localidad y mejorar la accesibilidad y las infraestructuras.

La oposición de Las Gabias la ha encabezado en este último mandato la popular Merinda Sábada. Repite como candidata a la alcaldía, argumenta que el municipio ha crecido en la última década «y el PSOE no ha sabido detectar este cambio y aplicar políticas correctas con los servicios e infraestructuras adecuados para impulsar un desarrollo». El PP de Las Gabias divide sus propuestas en cinco ejes. Aspira a mejorar la gestión, haciendo que los vecinos se sientan partícipes de la vida del municipio; la limpieza, con un plan dotado de un millón de euros; las infraestructuras, con la creación de una circunvalación exterior entre otras obras; el empleo, con un plan que cree mil puestos de trabajo; y los impuestos, con una bajada del IBI del 5%.

Cs ya fue la tercera fuerza política en Las Gabias en 2015 y ahora aspira a la alcaldía. Su candidato, José Antonio Rosales, afirma que su candidatura está compuesta por autónomos, abogados, enfermeros o catedráticos «que han trabajado y conocen la calle». Pretende aplicar «sinceridad y humildad» a la casa consistorial del municipio. «Si nos equivocamos sabremos rectificar y reconocerlo», anticipa antes de poner sobre la mesa las propuestas para su localidad. Si gobierna mejorará la seguridad, habrá 24 horas de Policía Local y solicitará a Interior que el puesto de la Guardia Civil sea principal. Además, reclamará también urgencias durante todo el día y un nuevo edificio para la escuela de música.

María Pilar Alarcón es la candidata de IU. La formación de izquierdas pedirá para Las Gabias el bachiller de adultos «para que los jóvenes del pueblo no se tengan que ir a Armilla». Además, solicitará la creación de un autobús interurbano que conecte con todos los barrios, «seguiremos luchando para que se haga el instituto de Híjar» y también aspira a que se mejore la conexión de transporte con la capital, «con una parada que nos deje en los comedores universitarios. En su opinión se debe «darle más facilidades a la gente para que siga viviendo en el pueblo y esté conectada con la ciudad», algo que permitirá el desarrollo del comercio y el ocio.

Vox se presenta a las elecciones municipales de Las Gabias con Sonia Sánchez encabezando su candidatura. «Sabemos las deficiencias que hay en el pueblo y traemos mucha ilusión y ganas de cambio». Sánchez argumenta que la adaptación de la ciudad a las personas con movilidad reducida es muy deficiente, así como el alumbrado. Aparte, denuncia que no se cuenta con suficientes plazas de policía «y no tienen unas instalaciones adecuadas». Su programa electoral se centra, además, en la petición a la Junta de Andalucía de urgencias durante 24 horas en el municipio, un tratamiento igualitario a todos barrios del municipio y promete pelea para que niños del municipio no se tengan que ir a otros pueblos a cursar sus estudios.

La candidatura independiente de Avanzamos Por Ti aspira a entrar en el ayuntamiento de la localidad con «frescura, ganas de trabajar y una experiencia que hemos tenido con concejales». «Creemos que podemos hacer más partícipes a los vecinos de la actuación política y nuestro programa lleva una parte muy importante en cuanto a la fiscalización de nuestras actuaciones, para que el vecino sepa en qué se están gastando los impuestos», argumenta Héctor Luis Sánchez, el número uno de la lista. Añade además que Las Gabias «se está muriendo, una parte del comercio está cerrando y el municipio sigue anclado en el siglo XIX». Por ello, propone un plan coordinado de actuación para «activar Las Gabias» con «gestión, coherencia política, cultura, empleo, educación, bienestar social, seguridad y un plan de desarrollo económico».