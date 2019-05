La salobreña de los turistas... y los vecinos Los terrenos en los que se construirán los nuevos complejos hoteleros, junto a la zona de playa de Salobreña / JAVIER MARTÍN El desarrollo hotelero del municipio será clave para la economía local y el empleo, pero la playa no sólo es para los visitantes y los candidatos analizan como mejoraría esta zona, que es un barrio más de la localidad REBECA ALCÁNTARA Motril Viernes, 17 mayo 2019, 00:38

El desarrollo hotelero en Salobreña ha sido uno de los grandes temas del municipio en los últimos años. Hace apenas un mes la aún alcaldesa de la localidad, María Eugenia Rufino, anunciaba en rueda de prensa que el proyecto de los dos resorts avanzaba en su tramitación administrativa y que estaba a dos pasos de conseguir la licencia de obras. Sobre hoteles, turismo y playa hablan los candidatos a gobernar Salobreña después del 26 de mayo. Todos coinciden en una cosa: el turismo y el desarrollo de alojamiento dinamizará la economía y generará empleo.

Para la candidata socialista, su gobierno ha trabajado mucho y bien en los últimos cuatro años. Aún así, reconoce que quedan cosas por hacer y pide confianza para continuar con su proyecto. Entre las actuaciones que recoge está la continuación de la construcción de los hoteles, un espigón para la playa, la reposición del alumbrado público o que se termine el paseo marítimo. Considera que se ha hecho mucho para mejorar la zona de la playa, a pesar de que los vecinos de este barrio se han quejado bastante en los últimos tiempos.

El PP, por su parte, tiene un gran proyecto, del que también habla la socialista en su programa, la conexión por la playa de Salobreña y Motril a través de un sendero verde. Gustavo Aybar defiende también los hoteles, pero considera que hay que evitar «vender humo».

Por su parte, desde IU, Ángel Coello apuesta por ir más allá del sol y la playa y trabajar en el desarrollo turístico del casco histórico y el castillo, con alojamientos rurales, planes de señalización y embellecimiento o un parking en la zona, así como desaconsejara el acceso en coche a la fortaleza. Desde Más Salobreña, Juan Collado también quiere un aparcamiento, en su caso en la zona del antiguo mercado, y más mantenimiento en las playas. Además, para Vox es imprescindible una bajada de impuestos que logre hacer Salobreña un municipio atractivo para los empresarios del sector hotelero. Mientras, que desde Ciudadanos consideran que la zona de la playa ha sido muy maltratada en los últimos años y entienden que es necesaria más limpieza y mejora de servicios.

Un sendero entre Salobreña y Motril

El candidato a la alcaldía del PP, Gustavo Aybar, asegura que la conexión por playa entre Salobreña y Motril, creando un sendero natural, será su principal proyecto si gana las elecciones del próximo 26 de mayo. A su juicio esto será una muestra física de la idea de imagen de la Costa Tropical más allá del municipalismo y significaría, además, la puesta en valor de la zona de la desembocadura del río Guadalfeo.

Se muestra convencido de que este proyecto generaría dinamización económica y serviría para crear empleo. Por otro lado, el popular considera que la temporada de playa cada vez es más larga y dice que los servicios tienen que adaptarse a esta nueva situación. Por eso, afirma que su gobierno llevaría a cabo un plan para mantener las playas limpias y cuidadas durante todo el año y más aún a partir de semana santa. También estudiaría la posibilidad de alargar la temporada oficial de verano con el objetivo de atraer a más visitantes.

En este sentido, indica que aunque es normal que la limpieza de la arena no se mantenga los doce meses, sí debería de cuidarse que el paseo marítimo esté en perfectas condiciones todo el año, así como las zonas ajardinadas. «Tenemos un plan para dar vida a la playa más allá de las horas de sol, con la construcción de zonas de ocio, oasis y la programación de actividades», indica Aybar, que apunta que en la Costa la mayoría de los días del año hace buen tiempo y eso es algo que hay que aprovechar.

En cuanto al proyecto hotelero, señala que está claro que es importante y que generaría empleo, pero considera que no se puede «vender humo». «Los actuales hoteles no están aún ni en la delegación de la Junta para el estudio de impacto medioambiental«. ¿La apertura de plazas hoteleras? Es indiscutible que es buena noticia, pero hay que venderlo cuando sea una realidad y no como durante estos cuatro años con un «el mes que viene comienza» que nunca llega», indica.

Además, el popular considera que no puede olvidarse a los establecimientos hoteleros que ya están funcionando en el municipio costero y a los que también hay que tenderles la mano. Aybar considera que junto a todo esto, el desarrollo turístico de Salobreña tiene que ir de la mano de la puesta en valor de la gastronomía y la cultura y del cuidado del Patrimonio Histórico.

Un espigón y el desarrollo hotelero

El PSOE de Salobreña afirma que la zona de la playa necesita de forma «inmediata» que el proyecto hotelero no pare, que se construya el espigón, que arranquen las obras de reposición de todo el alumbrado público y que se termine el paseo marítimo desde Salomar hasta el peñón. Así lo afirma la candidata socialista y actual alcaldesa, María Eugenia Rufino, que señala, además, que si continúan en el gobierno tras las próximas elecciones del 26 de mayo llevarán a cabo actuaciones para la puesta en valor del peñón o la construcción de una senda litoral que una Salobreña y Motril, así como una remodelación integral del vial central, la dotación de un espacio de playa para la accesibilidad, la recuperación del Gambullón o el desarrollo del proyecto del TH2.

No obstante, y aún siendo consciente de que quedan cosas por hacer, la todavía alcaldesa destaca que se ha trabajado mucho en la zona en estos cuatro años. Indica que desde que arranca la temporada de baño se realizan tareas de limpieza de la arena, despedragado, rasanteo, limpieza de la lámina de agua, refuerzo de los servicios de recogida y limpieza viaria o apertura de baños, pasarelas o duchas, así como servicio de vigilancia y socorrismo. Además, apunta que la zona de la playa también es un barrio más del municipio y que durante años ha estado falto de actuaciones integrales, al igual que otras partes de Salobreña.

La candidata a la alcaldía por el PSOE señala, en este sentido, que desde su llegada al Ayuntamiento se han realizado numerosas acciones de mejora en este barrio como el asfaltado del vial, la urbanización del zona verde del plan parcial playa o el proyecto, aún no ejecutado, del paseo marítimo. La candidata socialista a la alcaldía indica, además, que también se ha puesto en marcha el proyecto de construcción de un nuevo hotel. Rufino apunta, asimismo, que esta zona alberga una extensa cantidad de segunda residencia que es usada de forma más destacada en los meses de verano y épocas de días festivos, fechas en las que se pone en marcha un servicio de refuerzo para que cuenten con todos los servicios necesarios.

Mejores servicios en la zona de la playa

Ciudadanos lamenta que la zona del a playa sea una de las «más maltratadas» de Salobreña y el candidato a la alcaldía Plácido Leyva considera que hay mucho trabajo por hacer al respecto. «No sólo no dispone de los servicios que necesita durante todo el año, ni de los que hacen falta en el periodo estival, sino que cuando se ha decidido actuar se ha hecho de una forma incomprensible, sin seguir ninguna coherencia estética ni la búsqueda de la utilidad», critica Leyva, en referencia al trabajo que ha desarrollado el actual equipo de gobierno en los últimos años.

Desde Ciudadanos indican que en su programa se abordan varias propuestas que van desde la limpieza de la playa y las calles hasta la creación de verdaderos puntos accesibles, así como la mejora de los servicios de seguridad y socorrismo o la adecuación de la gestión de residuos para evitar olores y acumulación de basura alrededor de los contenedores. También defiende la conexión por la playa con Motril. «Tenemos un municipio con gran atractivo turístico que tiene que desarrollarse», dice.

Un parking y más limpieza en la playa

Desde Más Salobreña pretenden mejorar el mantenimiento de la zona de la playa. Su candidato, Juan Collado, considera que no vale sólo ponerla a punto a partir de Semana Santa, porque todos los días los vecinos del municipio pasean por ella. En cuanto al desarrollo turístico, Collado considera que empezará pronto y apunta que en estos cuatro años se tendrá que ejecutar la segunda fase de la urbanización del TH1 y la unión de la Guardia con la Caleta, proyecto que está ya avanzado, aunque critica la gestión que se ha hecho desde el Ayuntamiento.

«Nosotros optamos por poner en alza el Museo Industrial de la caña de azúcar en la Caleta, ya que existe un convenio que es necesario ponerlo en marcha», señala el candidato a la alcaldía de Salobreña. Además, afirma que desde la formación también quieren hacer un parking en el antiguo mercado, que ya se demolió para fomentar las visitas al casco antiguo y facilitarles aparcamientos también a los vecinos.

IU

El candidato a la alcaldía de IU en Salobreña, Ángel Coello, considera que el municipio tiene un elemento diferenciador respecto a otros destinos cercanos que tiene que aprovechar. En concreto, se refiere a sus paisajes, el entorno rural y los núcleos históricos del Castillo y el Casco Antiguo. En este sentido, propone diversificar la oferta turística que actualmente se basa casi en exclusiva a sol y playa.

Aboga también por romper la estacionalidad. «Además de plazas hoteleras de cuatro estrellas como prevé el PGOU, es necesario también que haya alojamientos rurales y en los núcleos del casco antiguo, que son muy demandados, así como la instalación de un camping», indica. El líder de la formación de izquierdas señala que desde IUquieren que se cree una red de alojamientos rurales y poner en marcha un plan especial del casco histórico. También aboga por potenciar el festival Nuevas Tendencias y crear un parking en el caso antiguo.

Menos impuestos para atraer hoteles

Vox centra sus propuestas en el «necesario desarrollo hotelero» para Salobreña. El candidato a la alcaldía de Salobreña de esta formación, Manuel Martín, considera que la dificultad para tener garantizada la rentabilidad es lo que hace que los empresarios del sector se lo piensen mucho antes de invertir en el municipio. Por este motivo, su propuesta para la ciudad si consigue ponerse al frente del Ayuntamiento es apostar por una bajada de impuestos «que siempre va a ser un acicate» y un buen estímulo para que estos hoteleros se animen a invertir en la localidad costera.

«Esta zona tiene muchos establecimientos hoteleros que cierran en invierno y, por tanto, las tablas de amortización se tienen que hacer a más largo plazo, ya que tienen un periodo que es improductivo», indica. Señala que con un modelo político de austeridad como el que defiende Vox podrán tener margen para que esta bajada de los impuestos sea posible sin que suponga una carga para el resto de contribuyentes..