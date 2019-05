El IES La Paz se queda sin luz y el recuento se tiene que hacer con linternas Recuento a oscuras / Ideal A las once de la noche aproximadamente el centro se ha quedado sin luz R. I. Granada Domingo, 26 mayo 2019, 23:30

Un apagón ha dejado el recuento de votos en el IES La Paz de la zona Norte a mitad de camino. Con linternas han tenido que seguir el recuento en el centro educativo. Sobre las once de la noche, mientras los miembros estaban en pleno proceso de apertura de las urnas y recuento de los votos, el sistema eléctrico ha fallado. El proceso no se ha parado pero las condiciones para cerrar la jornada electoral no son, desde luego, las mejores.