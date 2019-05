El PP promete un eje San Juan de Dios - Emperatriz Eugenia con más aparcamiento y aceras anchas César Díaz y Sebastián Pérez muestran una recreación de la reforma. / J. M. Pretende convertir los aparcamientos en línea en estacionamientos en batería rotatorios, más árboles y bancos JAVIER MORALES Martes, 21 mayo 2019, 12:17

El aspirante del PP a la alcaldía de Granada, Sebastián Pérez, ha presentado en la mañana de este martes junto a su número 4, César Díaz, el proyecto de remodelación del eje conformado por las calles San Juan de Dios, Gran Capitán y Emperatriz Eugenia, desde el cruce con el bulevar de Constitución hasta la esquina con Camino de Ronda. En una infografía, los candidatos han mostrado una recreación del aspecto que tendría el vial, que se adaptaría al de las calles del Centro reformadas en los últimos años, como la vecina Pedro Antonio de Alarcón.

De concretarse la iniciativa del PP, habría un único carril de circulación. El sentido del mismo en el tramo de San Juan de Dios -ha cambiado en varias ocasiones durante las últimas décadas- se consensuaría con los comerciantes y vecinos de la zona. Aseguran que, en la práctica, los coches ya circulan por un sólo carril. Al reducir la calzada, quedaría espacio libre para convertir los actuales estacionamientos en línea en aparcamientos en batería, multiplicando así las plazas. Estas serían rotatorias, de zona azul, lo que, según Sebastián Pérez, permitiría revitalizar el comercio en el barrio. La disminución del asfalto también dejaría mayor lugar a las aceras, «recuperar espacio para peatones», en las que habría espacio para bancos y arbolado.

«Es uno de los barrios que sufre un mayor deterioro en la ciudad, en los últimos diez años ha sufrido una despoblación absoluta, calculamos que uno de cada cuatro vecinos se ha marchado a otras zonas y donde más acusado es el deterioro de iluminación, mobiliario urbano«, ha señalado César Díaz, antes de recordar otra de las promesas electorales del PP, un eje subterráneo que también contribuiría a »revitalizar« el Centro. »Creemos que es muy importante que concentremos medidas que estimulen los aparcamientos para residentes con el objetivo de residencializar el casco histórico y en concreto San Juan de Dios«, ha afirmado.

Por su parte, Sebastián Pérez, ha criticado que el alcalde y candidato del PSOE, Francisco Cuenca, «haya estado dando bandazos y no haya hecho un criterio de ciudad potente, sólido y solvente». Ha transmitido la «queja» de que estas zonas «no tengan las medidas que una calle del siglo XXI debe tener». Como ejemplo, se ha referido a los contenedores: «No es normal que aún no estén soterrados«. »Nos quejamos de que la gente se marcha de estas zonas, pero es lógico, no tienen servicios. Muchas de estas viviendas que se construyeron en los 60 o los 70 no tienen donde guardar los coches, tenemos que dar soluciones«, ha resumido. Según el candidato a la alcaldía, comerciantes y vecinos están »entusiasmados« con su idea de reforma, »con un paseo idílico« para uso y disfrute de los vecinos. »Quieren que seamos operativos, quieren hechos, no palabras«, ha concluido.