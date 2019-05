'¡Vaya Papeleta!' ¿Qué político granadino sufre los mayores delirios de grandeza? 04:10 Leticia García posa junto a la urna de '¡Vaya Papeleta!' en redacción de IDEAL. / RAMÓN L. PÉREZ Leticia García, número cuatro de 'Vamos, Granada' para las municipales cree que «Luis Salvador ha mostrado un ego 'subidito' con su estudio» DIEGO CALLEJÓN GRANADA Lunes, 13 mayo 2019, 08:10

A sus 47 años, Leticia García concurre por primera vez en las listas de Vamos, Granada para las elecciones municipales. No obstante, no es su primera experiencia política, ya que lleva cuatro años como concejal en la localidad de Nívar con una agrupación municipal afín a Vamos. Además, Leticia ha trabajado también durante años como psicóloga en la Gestión de Calidad en Servicios Sociales de la Diputación, por lo que está «acostumbrada a tratar con niños» aunque no tiene hijos.

Ahondando en lo personal, la número cuatro de Vamos se define como una 'geek' que asiste desde hace poco a clases de teatro y que, tras mudarse a la capital, quiere aportar su experiencia en bienestar social al Ayuntamiento de Granada haciendo una política «nueva y cercana» que le permita «dar y aprender».

- ¿Qué compañero de partido cree que haría trampas al Monopoly?

- Sería Nikolina Dimitrov, pero no porque sea una tramposa que haga trampas comunes, sino porque es madre, lleva un carrito de bebé y normalmente le hace falta mucha iniciativa para sortear todas las calles y llegar al destino sana y salva.

- Como psicóloga, ¿qué político granadino cree que sufre los mayores delirios de grandeza?

- Hoy por hoy creo que nuestro compañero candidato de Ciudadanos, Luis Salvador. Lo ha dejado claro con su estudio 'morfopsicológico', que muestra un ego un poco 'subidito'.

- Plantean una campaña centrada en combatir la corrupción. ¿Ha pagado alguna vez una factura sin IVA?

- Supongo que sí, porque no depende solamente de mí, sino también de quien la emite. Es algo sobre lo que tenemos que trabajar, porque el pequeño comercio está muy castigado y siempre intenta buscar soluciones eficientes dentro de sus recursos para poder llegar a fin de mes. Se me vienen a la cabeza las pequeñas fruterías en las que compro, no hablo de otros servicios.

- Plantean una reducción drástica del tráfico de coches. ¿Rescatarán las bicis de alquiler que acabaron en el río?

- Me alegra que me hagas esa pregunta, porque siempre se asocia la bicicleta como herrarmienta contra la contaminación, pero podríamos pensar en otra medida mucho más innovadora, como un servicio de metropolitano eficiente.

- Su partido ha estrenado un canal de novedades de WhatsApp. ¿Cuáles son los tres emoticonos que más usa?

- Uso mucho dos caritas con el guiño y también el puño hacia arriba.

- La última pregunta se la hace una rival, en este caso Belén Álamo, del PP: Llevan por bandera la lucha contra la corrupción, ¿apoyarán a Cuenca, imputado por prevaricación, usurpación de funciones públicas y malversación?

- No pactaremos con ninguna persona que tenga algo que ver con la corrupción.Hay que tener en cuenta que nuestros pactos se eligen por votación, y que no es lo mismo un pacto de investidura que de gobierno.Hay que ver los programas, pero no seremos incongruentes.