Podemos IU Adelante apela al «granadinismo» y a rescatar al Ayuntamiento de las «empresas que lo vampirizan» La formación cierra la campaña pidiendo el voto para devolver a Granada «al lugar que nunca debió perder a causa del centralismo sevillano» JAVIER MORALES Viernes, 24 mayo 2019, 12:40

«Granada tiene fiebre, está contaminada y sucia, el Ayuntamiento ha sido saqueado, debe más de 300 millones de euros y hay que rescatarlo de las garras de las empresas que lo vampirizan». Es el mensaje con el que el candidato de Podemos IU Adelante a la alcaldía de la capital, Antonio Cambril, ha pedido el voto en uno de sus últimos actos en campaña. La formación ha apelado al «nuevo concepto de Granada, un nuevo granadinismo» en una comparecencia en la que han reclamado que el día de Mariana Pineda, 26 de mayo, sea festivo en la capital.

Cambril ha pedido apoyo para «limpiar cielos y suelos para crear una ciudad en la que los niños crezcan sanos y orgullosos, abierta, fuerte, con voz en Madrid y en Sevilla». Ha subrayado que es un candidato independiente: «Lo he sido como periodista y lo seré como político, tengo dos partidos detrás y muchos independientes, pero Granada siempre por delante, he vivido de mi palabra pública y la he cumplido, y seguiré haciéndolo«. En opinión del candidato, Granada es una de las ciudades más hermosas del mundo, »tenemos la fórmula, el valor, pero nos falta la fuerza que puedes dar con tu voto el día 26, día de la Mariana, de la libertad«, ha apelado al votante.

A través de un comunicado, la candidatura de confluencia ha manifestado su «compromiso con Granada» y ha prometido «no hacer de la política una profesión», sino utilizarla como «instrumento, cauce democrático para resituar a Granada en el centro del debate político y devolverle el lugar que nunca debió perder a causa del centralismo sevillano, que nos debe 37 años y nos ha llevado al furgón de cola».

En el documento han defendido el concepto de «nuevo granadinismo», integrado en Andalucía y de convergencia con el área metropolitana, con transparencia en la gestión de las cuentas públicas, presupuestos participativos y «erradicando la corrupción». Podemos IU Adelante ha prometido revisar la contratación pública de PSOE y PP.

Antonio Cambril ha dicho sentirse «arropado y cuidado sin fisuras« por los miembros de la candidatura que encabeza »sin excepción« y por las tres columnas sobre las que se asienta la confluencia Podemos IU Adelante.