Ningún candidato da el paso en el día después Pérez, en el comité ejecutivo; Salvador, junto al núcleo de Cs en la capital; Cuenca atiende una llamada en su despacho del Ayuntamiento. / PEPE MARÍN Y ALFREDO AGUILAR La jornada posterior a unas elecciones municipales transcurre entre reuniones. Por el momento, Ciudadanos no se pronuncia sobre a quién dará su apoyo el 15 de junio JAVIER MORALES Martes, 28 mayo 2019, 01:59

Había cenado un vaso de leche al filo de las tres menos cuarto de la madrugada, antes de entrar en la cama. A las siete y cinco minutos ya estaba en pie, despertó a sus hijos y aprovechó para repasar la prensa y «entresacar datos». Dice el alcalde y candidato socialista Francisco Cuenca que «cada vez hay más certezas» sobre lo «excelente» de sus resultados, especialmente por los cosechados en barrios de la ciudad donde nunca había ganado el PSOE. Antes de llevar al cole a su hija dejó en orden la casa, puso dos lavadoras porque casi no le quedan camisas y llevó tres chaquetas a una tintorería; en la lista de tareas pendientes quedó la de comprar calcetines negros. Así arranca el día de un vencedor electoral que no sabe si podrá gobernar.

No lo descarta. «La gente tiene claro que he ganado las elecciones y a quién quiere y no quiere. Voy a hacer valer que he ganado, y así lo he compartido a nivel nacional y regional», relata el alcalde. Durante la mañana no ha dejado de repartir abrazos, camino a la tintorería y a su llegada a la Plaza del Carmen: «Lo único que he recibido son enhorabuenas». Irrumpe en la plaza saludando a un policía local en bici, otro lo felicita en la puerta del Ayuntamiento, sonríe a los miembros de una asociación que pasaban por allí y recibe el abrazo de un funcionario con el que sube las escaleras.

Y allí, en el corredor de la alcaldía, culmina su particular 'besamanos'. Se detiene en la última de las mesas, donde hojea unas carpetas verdes junto a la funcionaria: al entrar en el despacho recuerda que el día a día sigue, y lo ejemplifica cuando enciende el ordenador para firmar papeles –electrónicos– al tiempo que retira unos planos de su mesa. Suena su teléfono, recibe una llamada. Es la felicitación de una noble granadina, a la que responde: «Se ha reconocido la apuesta por la cultura».

Antes ya había departido con Susana Díaz, con sus homólogos en Sevilla y Córdoba –que han corrido suerte dispar en las elecciones– y con el candidato socialista de Málaga. También con el presidente de la Real FederaciónEspañola de Fútbol, el motrileño Luis Rubiales.

Más fácil entre dos

Con quien no había hablado Cuenca a las 12.06 de ayer es con los líderes municipales de Ciudadanos, Vox o PP: «A mí no me ha llamado ningún candidato, yo no tuve problema en llamar a otros cuando ganaron, pero ahora hay otros perfiles». El socialista adelanta que «hay que iniciar contactos para un acuerdo de estabilidad por la ciudad que es más fácil entre dos que entre tres». Es decir, más fácil entre PSOE y Ciudadanos, que sumarían los 14 concejales que marcan la mayoría absoluta, que conjugando a PP, Cs y Vox.

Preguntado sobre si dará el primer paso para negociar un pacto que le otorgara el bastón de mando, respondió: «Lo veremos. Yo esperé a ver qué pasaba ayer y qué decían los otros candidatos». Lo que tiene claro es que no quiere que las decisiones se tomen en Madrid, sino en Granada, «poniendo el proyecto de ciudad encima de la mesa». Trabajará junto al resto de su equipo para «gobernar en la ciudad» y dar continuidad a un modelo «claramente respaldado en las urnas».

¿Y si Ciudadanos pidiera un candidato 'alternativo' para dar el gobierno al PSOE? El alcalde replica con otra pregunta:«Ese tipo de cuestiones no está en la lógica democrática, ¿quién es un partido para decirle a otro quién tiene que estar en cabeza?». Cuenca lanza la bola al tejado de Ciudadanos: «Sebastián Pérez representa una vuelta al pasado (...) Cs tendrá que pensar si quiere que se retroceda o que se hable de ciencia, cultura, barrios...»

Sin líneas rojas

En la noche del domingo se dio por hecha la alcaldía del popular Sebastián Pérez, pero ayer a mediodía Ciudadanos retiró líneas rojas y se abrió a negociar con el PSOEa nivel nacional. La formación naranja tiene la llave, pero ayer aún no había decidido –o al menos no lo había comunicado– a quién apoyará en el pleno del 15 de junio. Ayer, en el día después de las elecciones, nadie dio el paso para desbloquear la alcaldía.

El equipo de Luis Salvador transmitió a los medios que el aspirante no haría declaraciones. El líder naranja amaneció algo más tarde de lo habitual –la tardanza en el recuento de las europeas alargó la noche electoral– y se dirigió a la sede del partido en la Carrera de la Virgen. Allí se reunió el núcleo provincial para hacer un «análisis profundo» de los resultados y las opciones de Ciudadanos en la provincia, a la espera de lo que saliera de la ejecutiva nacional en la que se decidió finalmente abrir la negociación a PSOE y Vox en todo el país.

Es decir, que no se puede dar por segura la alcaldía de Sebastián Pérez. El propio candidato celebró una victoria del «centro derecha» junto a los militantes en su sede: «Si Dios quiere el 15 de junio vuelve el alcalde popular a la Plaza del Carmen». Tras el anuncio de Ciudadanos a nivel nacional, la negociación no será tan sencilla como la aritmética en la suma de las fuerzas de derecha en Granada.

La noche electoral fue larga en Andrés Segovia. Luego, en casa, Pérez despachó por teléfono con el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a las 2.30. Media hora más tarde hizo lo propio con el presidente del partido, Pablo Casado. Ayer por la mañana fue el turno de Juanma Moreno, antes de pasar la lupa sobre los resultados municipio por municipio entre felicitaciones. A mediodía aprovechó el almuerzo para charlar con los responsables del partido y por la tarde se reunió con miembros de la candidatura y presidentes de distrito de la capital. No hubo novedades sobre la negociación de un pacto para la alcaldía. Llegarán hoy. .