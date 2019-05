Unas municipales de etiqueta La responsable de redes de Podemos IU Adelante saca una foto para tuitearla en el acto electoral de ayer por la tarde. / RAMÓN L. PÉREZ Los partidos utilizan sus lemas en redes sociales para englobar y dirigir sus mensajes a un electorado que lleva el móvil a punto JAVIER F. BARRERA GRANADA Lunes, 20 mayo 2019, 01:26

La etiqueta ha sido siempre una vara de medir cualquier campaña electoral, sea general o sea como las actuales municipales. En principio, por la ausencia precisamente de esta etiqueta, vara de medir de la educación. Teniendo en cuenta que es el conjunto de reglas y formalidades que se observan en ciertos actos públicos oficiales y solemnes, se extiende al buen uso, el sentido común y la educación. Sin embargo, las acusaciones, los insultos o los vídeos con dobermanes acusatorios hacia los adversarios que mutan en campaña en enemigos han sido testigos de expresiones abruptas y realmente malsonantes.

Pero también ha habido un gran cambio, profundo, en este aspecto. El advenimiento de Internet y de la Web 2.0 a través de la cual los candidatos pueden comunicar directamente con los electores ha hecho que los mensajes cambien. Al menos los que dirigen a los votantes. Se busca entonces, siempre, mensajes claros y reivindicativos, que animen al voto e ilusionen el alma.

Y es entonces cuando aparece en tu guasap, en tu Facebook o en tu Twitter o Instagram el mensaje del candidato de turno englobado en un 'hashtag', esa almohadilla -####, como éstas mismas-, que permite englobar los mensajes para que no nos perdamos.

Y fíjense los mensajes que nos llegan. ¿Quién no querría algo que se llamara #LaGranGranada? Que nos permitiera sacudirnos complejos de un pasado glorioso como los votantes del Brexit y poder estar a la altura de Sevilla y Málaga. ¿Y qué me dicen de un directo #GranadaContigoFunciona? Que te hace ser cómplice directo de todo lo bueno, que es mucho, que tiene la ciudad de la Alhambra. Y, en el mismo sentido, ¿quién no firmaría nada que tuviera por título #Granada Ciudad Elegida? La ciudad de los elegidos, como lo que nos merecemos. ¡Faltaría más!. Estos tres últimos son los lemas y las etiquetas de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, pero el resto de la mayoría de partidos está trabajando las redes sociales a tope, convencidos de que son un caladero de votos en, quizás, las municipales más reñidas de los últimos cuarenta años.

Si seguimos escudriñando vemos que Podemos IU Adelante apuesta por un claro #AlternativaCambril «porque ya estamos hartos de señores trajeados que mueven la boca sin decir nada». La navegación nos lleva a Vamos Granada que dice que #GranadaMereceMás, o que te centres con García Montero, pero apenas quedan cinco días de campaña y antes de perder las formas en el calor de la recta final, apurando los últimos votos, guarden la etiqueta.