El Motril más seguro que todos los partidos quieren Los partidos están de acuerdo en que es necesario aumentar el número de efectivos de la Policía Local. / JAVIER MARTÍN Algunos partidos que aspiran a la alcaldía motrileña apuntan que es necesaria aumentar la seguridad ciudadana y todos coinciden en que debe crecer el número de efectivos de Policía Local y Bomberos LAURA UBAGO Motril Miércoles, 15 mayo 2019, 02:07

La seguridad de una ciudad, aunque se mide en datos, también se palpa en sensaciones. De un tiempo a esta parte, algunos vecinos insisten en esta idea de una creciente inseguridad en Motril. De hecho, crearon la patrulla vecinal para encargarse de recorrer las calles y localizar ladrones y malhechores. Los sucesos en redes sociales corren como la pólvora y, muchos motrileños, demandan más medios y más seguridad ciudadana.

El PSOE defiende que Motril no tiene problemas de seguridad ciudadana y que es un tema con el que no conviene «frivolizar». Sí reconocen que es necesario ampliar la plantilla de Policía Local y Bomberos pero que no han podido realizarlo durante estos cuatro años debido al plan de ajuste.

El PP de Luisa García Chamorro propone poner en marcha un plan estratégico de seguridad con consejos y policía de barrio.

Más Motril defiende su gestión en esta materia y dice que no han tenido capacidad para crear más plazas de Policía y Bomberos. Este partido ha proyectado una nueva jefatura y tiene entre sus planes crear en la ciudad una Academia de Policía.

IU-Equo quiere que haya participación de la ciudadanía en los Consejos Locales de Seguridad y una remodelación del actual modelo de policía para convertirlos en un punto de encuentro. Además proponen que se puedan evaluar los dispositivos de seguridad públicos.

Desde Ciudadanos, Jose Lemos, plantea perseguir, con más medios, el crimen, el vandalismo, la ocupación ilegal y que también crearán la figura del 'agente-tutor' en la Policía Local para responder a las amenazas de drogas y violencia en el ámbito de los centros educativos.

Vox sí entiende que en Motril haya actualmente un problema de seguridad y señala que se pueden lanzar una aplicación móvil de seguridad ciudadana a través de la cual se puede ayudar a aumentar la eficiencia del trabajo de la Policía Local y los Bomberos.

Policía de Barrio y un consejo local de seguridad

Desde el PP de Luisa García Chamorro quieren hacer hincapié en que la seguridad de calles y plazas también pasa por velar por el cumplimiento de la ordenanza contra actos vandálicos. A nivel más general, los populares pondrán en marcha un Plan Estratégico de Seguridad para hacer de Motril una ciudad más segura, ya que entienden que es algo fundamental para garantizar una buena calidad de vida de los ciudadanos.

El PP de Motril pretende crear los consejos de seguridad de barrio para que los vecinos de cada zona de la ciudad participen de la seguridad del núcleo en el que vivan y puedan expresar cuáles son sus necesidades concretas en esta materia.

Los populares quieren, además, recuperar la Policía de Barrio, más cercana y eficaz. «En definitiva le devolveremos a los barrios de Motril el protagonismo que han perdido en estos cuatro años, ya que estos son nuestra esencia, nuestras costumbres y nuestras tradiciones y por ello tenemos que potenciarlos y ofrecerles el dinamismo, el cuidado y la atención que merecen», explica Luisa García Chamorro.

El PP pondrá en marcha la nueva comisaría de Policía; reactivará el consejo local de seguridad y pondrá en funcionamiento nuevas unidades policiales, como la unidad turística, de playas y patrullas verdes.

También quieren mejorar la estructura del servicio de Policía Local con nuevos organigramas de trabajo.

Además llevarán a cabo la adquisición de un software para la gestión administrativa interna y trabajarán en la integración y prevención de problemas interétnicos, favoreciendo la integración de los colectivos inmigrantes.

Los populares promoverán la lucha contra la violencia de género dando tratamiento integral a la atención a este fenómeno.

Además darán prioridad a la prevención de las problemáticas infantiles y juveniles y presentarán especial atención a la prevención urbanística en zonas inseguras. Lucharán por prevenir el racismo, homofobia y xenofobia y prestarán especial atención a los mayores y a la prevención del consumo de alcohol y drogas, entre otras tantas propuestas.

Más efectivos para una ciudad que es segura

Según el PSOE, Motril no tiene problemas de seguridad ciudadana y dicen que así lo avalan los índices que cada año aporta la Comisaría de Policía Nacional y los datos de la Policía Local. «Este es un tema serio sobre el que no cabe frivolizar porque se puede dar una imagen muy negativa de la ciudad, hace mucho daño al turismo, por ejemplo. Puede haber casos puntuales, como en cualquier ciudad o pueblo del mundo, pero la nuestra es una ciudad tranquila, la convivencia es muy buena y los motrileños gente pacífica», expresa la candidata Flor Almón.

Respecto al número de efectivos de Policía Local y Bomberos están todos de acuerdo en que es necesario ampliarlo. «Nosotros proponemos hacer una ampliación de ambas plantillas hasta cubrir las necesidades». El proyecto de la nueva jefatura también supondrá un impulso importante.

Un agente tutor que velará por los más jóvenes

Desde Ciudadanos aseguran que van a garantizar la seguridad en el municipio destinando todos los recursos necesarios para prevenir y perseguir el crimen. Desde el ayuntamiento darán seguridad a todos: vecinos, comerciantes, empresarios, turistas etc.

Desde Ciudadanos ampliarán la plantilla y los recursos de la Policía y los Bomberos.

Además, el partido de Jose Lemos perseguirá el vandalismo, la ocupación ilegal y crearán puntos centralizados de atención vecinal contra las ocupaciones. «Vamos a crear la figura del Agente Tutor en la policía Local para responder a la amenaza de las drogas, la violencia, los asaltos o el acoso escolar en nuestros centros educativos».

También plantean crear una unidad de seguimiento en la Policía local contra las ocupaciones ilegales y los pisos patera y los manteros que invaden la vía pública.

Desde Ciudadanos van a volcarse en la prevención y detección de la violencia de género para ofrecer soluciones.

Una nueva jefatura y la remodelación del parque de bomberos

ara el partido Más Motril no existe un problema de inseguridad en Motril, pero sí una falta de recursos humanos importante a todos los niveles. «Tenemos grandes profesionales desarrollando una labor encomiable, seria y responsable. Que no le quepa duda a nuestros ciudadanos que estamos protegidos por los mejores servidores públicos que podríamos tener. Pero es verdad que hacen falta más efectivos de Policía Local, Bomberos e incluso Policía Nacional», expresa Antonio Escámez.

Durante estos cuatro años, explican desde Más Motril, que han estado muy limitados por el plan de ajuste que tenía el Ayuntamiento, eso les impedía sacar ofertas públicas para paliar la falta de personal. «No es que no quisiéramos cubrir las demandas, es que el Estado solo nos permitía cubrir la tasa de reposición. Esto quiere decir que hasta que no se jubile un policía o un bombero, no podemos sacar plazas para ese servicio».

«Nosotros no nos hemos quedado parados de pies y manos, como otros sí han hecho pudiendo cubrir esa tasa en anteriores gobiernos sin ningún tipo de impedimento ni plan de ajuste. Desde el año 2009 no se había hecho ninguna oferta pública aprovechando esas jubilaciones. Nosotros sí las hemos aprovechado todas. En concreto, hay tres plazas de bomberos que ya están a punto de examinarse y una oferta pública aprobada, que incluye cinco plazas de policías locales y cuatro plazas más de bomberos», expresa Escámez. Seguridad Ciudadana es un área en la que se han implicado al cien por cien, dicen desde Más Motril, y que ha sido «la eterna olvidada» de todos los gobiernos. En este caso, «no ha sido así». «Hemos dotado a nuestro personal de más medios de seguridad, como los chalecos antibalas, los vehículos o la formación. Hemos aprobado la remodelación del Parque de Bomberos y la nueva Jefatura de la Policía Local adaptada a los tiempos en los que vivimos y que será una realidad, y no una simple promesa, en los próximos meses», cuenta Antonio Escámez. La prevención es para ellos la prioridad para garantizar la seguridad y la resolución de todos los conflictos que pueden ocurrir. Vamos a conseguir ofertar plazas teniendo un presupuesto aprobado antes del mes de julio. Además, quieren crear una Academia de Policía propia de Motril.

Un modelo de seguridad y libertad con más efectivos

La coalición IU-Equo define un modelo de seguridad con equilibrio entre el derecho a la seguridad colectiva y el derecho a la libertad de todos los ciudadanos. Por la actuación sobre las causas sociales que generan la delincuencia y la inseguridad ciudadana y no sólo sobre las consecuencias.

El número de efectivos de la Policía Local es, actualmente, insuficiente para una ciudad con el número de habitantes y características de Motril, dice la candidata Inma Omiste. En los últimos años no se han convocado nuevas plazas, ni repuesto los efectivos que han pasado a situaciones como las de jubilación o segunda actividad. «Es necesaria la renovación de la plantilla que, actualmente, tienen una edad elevada. Defendemos la creación de nuevas plazas de policías locales, a través de la correspondiente oferta de empleo público». «Libertad y seguridad forman parte de un todo indivisible».

Una app de seguridad y cámaras en algunas calles

Para Vox Motril hay un problema creciente y evidente de inseguridad: «robos continuados en la calle y en comercios, robos en cortijos, destrozos del mobiliario urbano, etc... Faltan medios y faltan efectivos», dice la formación de Miguel Ángel López. Desde Vox proponen una aplicación móvil de seguridad ciudadana que va a ayudar mucho a la eficiencia del trabajo de la Policía Local y a los bomberos en la parte que le corresponda.

«También vamos a instalar cámaras de vigilancia en varios puntos de la ciudad, que van a redundar en la seguridad de todos», apuntan.

La falta de medios es, para ellos, una prioridad que debe ser solventada. «Tendremos que revisar la estructura interna para valorar cuáles son las necesidades de personal. Y también plantearemos la elaboración de un reglamento que determine su funcionamiento y la regulación de la promoción interna, que además sea aplicable a todos los funcionarios del Ayuntamiento», dice Vox.