Diario de campaña en la Costa A mitad del partido Los candidatos a la alcaldía afrontan la recta final hacia las elecciones del 26 de mayo IU estuvo en Carchuna y culpó a Abarca de que la ELAno haya conseguido la independencia y el PP habló de seguridad, mientras que el PSOE ayer no hizo campaña Motril Viernes, 17 mayo 2019

La campaña electoral llega al ecuador en mitad de una calma casi total. Si no fuera por los carteles que inundan las calles del centro de la ciudad, casi no parecería que Motril se encuentra en un momento importante para su futuro, el de elegir cómo se compondrá el gobierno que marcará su desarrollo en los próximos cuatro años. Ayer algunos de los candidatos aprovecharon para hacer unos cuantos kilómetros. Fue el caso de Inma Omiste, al frente de la coalición IU-Equo, que estuvo en Carchuna-Calahonda, con el candidato de su formación para ponerse al frente de la ELA (Entidad Local Autónoma), Rafael Ruiz Utrilla. Les hizo buen tiempo para posar en la playa.

Omiste aprovechó para criticar la gestión que ha hecho en la localidad, dependiente del Ayuntamiento de Motril , la popular Conchi Abarca, que, a su juicio, ha impedido que Carchuna haya logrado su autonomía como si ha conseguido, por ejemplo, Torrenueva. Poco le gustará a Abarca esta apreciación de la candidata de IU, habida cuenta de las innumerables veces que ha defendido que su pueblo merecía ser independiente, más aún, si cabe, después que hace sólo unos meses su vecina Torrenueva, que ahora lleva el apellido Costa, lo consiguiera.

«El PP nunca ha querido la independencia para Carchuna y Calahonda, como se hizo evidente en los informes contrarios que el Ayuntamiento de Motril emitió durante sus diferentes gobiernos municipales, con Carlos Rojas y con Luisa García Chamorro al frente», dijo Omiste, que consideró que a Abarca le ha tocado jugar a dos barajas, con un pueblo que quería la autonomía y un partido que se la negaba.

No fue la única que salió ayer de la ciudad. La socialista Flor Almón se fue hasta el área metropolitana granadina, a Maracena, en el partido de vuelta de una visita que ya habían girado desde aquella localidad a Motril hace unos meses. No era un acto de campaña, el PSOE ayer no hizo campaña, vuelven hoy. A Maracena la alcaldesa fue, acompañada por un grupo de mayores motrileños, en calidad precisamente de eso, de alcaldesa y allí coincidió con el también alcalde socialista del municipio Noel López. Y lo pasaron bien, según dijo ella misma en su cuenta de Facebook.

En cuanto al PP, la candidata Luisa García Chamorro continuó con sus actos diarios. No están fallando ni un día los populares. Ayer se fue a la rambla de Capuchinos para hablar de seguridad. Allí adelantó algunas de las propuestas que pondrá en marcha si consigue el apoyo de los motrileños en las elecciones del próximo 26 de mayo y se convierte en alcaldesa. «Vamos a hacer de Motril una ciudad más segura para vivir y convivir, con medidas concretas», indicó al tiempo que explicó que, por ejemplo,retomará la policía de barrio, una policía que informe y que asesore a los ciudadanos antes de imponer cualquier tipo de medida coercitiva. También quiere crear más plazas de bomberos y agentes de Policía Local, pero para eso lo primero será aprobar unos presupuestos, algo que aunque parezca fácil, no lo ha sido en la última legislatura. Flor Almón ha gobernado cuatro años sin conseguir los apoyos necesarios para sacar unas cuentas adelante, a algunos de los que facilitaron que fuese alcaldesa parece que no le gustaban mucho sus números.

Más Motril, que no está convocando a los medios para actos por el momento, ayer envió una nota de prensa, que también puede contar como campaña. Y Antonio Escámez dio su pequeño 'campanazo', anunciando que después de esta legislatura «se echará a un lado» para que otros compañeros abanderen un partido que, aseguró, ha llegado para quedarse. Escámez, un político de esos de toda la vida, aprovechó también para poner en valor la gestión que han hecho dentro del gobierno en estos cuatro años, a pesar de no haber podido aprobar unos presupuestos y se mostró convencido de que en la próxima legislatura habrá un gobierno en mayoría. ¿Quién lo conformará? Eso aún está por decidir.

Hoy los actos continúan. Los socialistas estarán en su sede para ofrecer una rueda de prensa sobre servicios sociales y educación a primera hora de la mañana. En cuanto al PP, hablará de economía y sectores productivos en la Rambla de los Álamos, mientras que IU-Equo hablará de deportes en el Parque de las Provincias.