Una 'mamá gallina' que cuida de todos La candidata del PSOE, junto a sus amigos, en la peluquería de Antonio Bueno / JAVIER MARTÍN Flor Almón, la candidata socialista, soñaba de pequeña con ser alcaldesa y conserva a sus amigos de toda la vida, con los que intenta reunirse siempre que puede REBECA ALCÁNTARA Motril Jueves, 23 mayo 2019, 02:29

«Ella es como una mamá gallina que cuida de todos». Lo dice Mercedes, que conoce a Flor Almón desde que iban al colegio. Estuvieron cerca de veinte años sin verse y cuando se reencontraron, no sabía que estaba hablando con la alcaldesa. La candidata del PSOE nos cita en la peluquería de Antonio Bueno del que nos aclara rápidamente que es un gran amigo, pero no es su peluquero. De la plaza de la Cruz Verde a la peluquería, en menos de diez metros, Flor se ha parado con tres personas distintas. Se podrán opinar muchas cosas de ella, como de cualquiera, pero es difícil que alguien ponga en duda que es cariñosa y natural. «Se me pone el bello de punta cuando veo que la gente me quiere», reconoce antes de cruzar el umbral del negocio. Ella ha conseguido hacer su sueño realidad.

Dentro, en ese pequeño local del centro de la ciudad que por la decoración podría estar situado en mitad del barrio madrileño de Malasaña, está su amigo (que no peluquero) Antonio Bueno. Termina de dar los últimos retoques a una señora que se extraña ante el revuelo. Le explica que la rubia que hay allí es la alcaldesa.

Antonio y Flor son amigos de esos que casi son familia. Él y una de las hermanas de la alcaldesa se conocían desde muy jóvenes y Antonio paseaba por la casa familiar como por la suya. Con Flor la cercanía surgió ya en la madurez. Ella regresó de Madrid al terminar sus estudios y se encontró con él. Ella lloraba entonces, por cosas de la vida, y él llevaba bolsas de gominolas cada vez que intentaban ponerse a dieta. Las lágrimas se volvieron risas y hasta hoy.

«Para mi ella es Flor, la misma Flor de siempre. Y así sería aunque estuviera en otro partido. Aunque reconozco que me alegra que sea en este», afirma entre risas Antonio, al tiempo que insiste en halagarla. «Es que es lo que ves, no puedo decir otra cosa. Si necesitas algo, siempre está ahí», reitera, mientras su amiga lo mira de esa manera en la que miramos cuando nos alaban en público, con una mezcla de sonrojo y satisfacción. «Uno no dice normalmente estas cosas en voz alta, pero es así», sentencia.

A la reunión se suma entonces Mercedes, la amiga que volvió sin saber que ella era alcaldesa. Tiene alergia y no se quita las gafas de sol. Toma café. Antonio también. Flor no.

Mercedes lleva en brazos a su perrito (que es joven y pequeño) y se une al baño de piropos. «Hasta cuando está pasando un mal momento, te transmite alegría», asegura. «Luego la miras a los ojos, y bueno, si la conoces sabes que no está bien. Pero la sonrisa, la sonrisa no la pierde nunca». Recuerdan la juventud los tres, aunque con el paso de los años uno va viendo que casi se es joven siempre o para siempre, solo que con más arrugas, más barriga y algunas veces menos pelo.

De pelos también hablan, que la cita es en una peluquería. ¿Se deja aconsejar Flor?, preguntamos. Ella misma responde rotunda: no. Va a su aire y cómoda y no le importa mucho lo que opinen los demás sobre su melena, le preocupa más que sepan que si se equivoca, porque reconoce que comete errores muchas veces, nunca es con mala intención y siempre es porque pensó que era el mejor camino.

Antonio entra en la conversación. Antonio habla mucho, pero con gracia. Es de esas personas a las que uno escucha y escucha sin pesar. «A mi me han preguntado muchas veces las clientas, ¿cómo siendo tú amigo suyo y peluquero va ella siempre con esos pelos? Y yo, además de que la veo estupenda, siempre respondo que si lo único que pueden criticar son sus pelos es que lo tiene que estar haciendo muy bien», asegura.

A la peluquería llega María Victoria, ella es del partido, pero también es amiga y no se cansa de repetir lo mucho que la ha ayudado siempre Flor, de resaltar su sencillez, de destacar que siempre está ahí para descolgar el teléfono.

La alcaldesa más que hablar, escucha y sonríe. Se sigue reuniendo con sus amigos de siempre. En la calle o en casa. Se juntan para comer en fechas señaladas y en días normales que se vuelven especiales. Deja claro que por muy poco tiempo que deje la política, queda un hueco para ellos y se enorgullece de tenerlos y de las palabras que le brindan. «Yo sabía que no iba a cambiar, pero siempre tienes tu cosilla. Me alegra mucho que me sigan viendo igual».

Hace ya muchos años, más de 20, más de 30 y más de 40, que una Flor Almón muy pequeña se subía en el poyete de la casa de campo de la familia, levantaba los brazos y les hablaba a los motrileños. «Debí verlo en alguna película», asegura ahora. Quería ser alcaldesa, mientras sus padres la miraban con preocupación. «Dile a la niña que se baje de ahí», decía Antonio, su padre, que ya no estaba para verla coger el día que cogió bastón de mando del Ayuntamiento, el día San Antonio, el único festivo que siempre fue fiesta en su casa. La vida y sus casualidades raras.

Flor se bajó del poyete y se guardó su deseo de ser alcaldesa para ella. A los 18 años, cuando le dijo a su madre que iba a estudiar Ciencias Políticas, ella le respondió tranquila: «Pues claro, si quieres ser alcaldesa, tendrás que estudiar eso». Así son las madres, todo lo saben y todo lo recuerdan. Treinta años después ahí está, no encima de un poyete, pero sí al frente del Ayuntamiento. El domingo pasará lo que tenga que pasar. Pero con sus amigos, escuchándolos, la victoria la tiene asegurada.