Luis Salvador (Cs): «Están en juego las ilusiones y los intereses de los granadinos» Luis Salvador, este domingo, votando en el CEIP Alcazaba. / CLARA CEREZO El candidato de Ciudadanos ha ejercido el voto a las 10 horas en el CEIP Alcazaba, donde ha pedido a los granadinos que apoyen al partido «que les haya convencido y dibujado una sonrisa» PABLO RODRÍGUEZ Granada Domingo, 26 mayo 2019, 10:50

El candidato de Ciudadanos a la alcaldía de la capital nazarí, Luis Salvador, ha calificado la jornada como «un día que puede ser histórico para Granada» y ha asegurado que este 26 de mayo «están en juego las ilusiones, las esperanzas y los intereses de los granadinos».

El dirigente naranja ha comenzado la jornada bien temprano. Apenas pasaban unos minutos de las diez de la mañana cuando se ha presentado en el CEIP Alcazaba, donde ha ejercido el voto junto a su mujer y sus dos hijos. Posteriormente, en una breve intervención a las puertas del centro, ha subrayado que este 26M no es un día «para votar con miedo», sino para hacerlo «con ilusión».

«Pido que todos vayan a votar pensando que la persona que les va a representar en la Plaza del Carmen es la que va a tener que hacer realidad ilusiones, esperanzas e intereses», ha concluido.

La presencia de numerosos periodistas y del candidato en el centro ha dejado una imagen curiosa. Una señora que votaba en una de las mesas cercanas a la de Salvador se ha olvidado su documento de identidad al salir corriendo para no aparecer en las imágenes. No ha sido la única incidencia en el CEIP Alcazaba, que no se ha constituido hasta las 9:30 horas porque faltaban las papeletas de uno de los partidos que se presentan a las elecciones europeas.