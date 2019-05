'¡Vaya Papeleta!' ¿Qué haría si un hijo le dijera que va a votar a Vox? VÍDEO ID -> 6036088744001 Kim Pérez, conocida activista LGTBI, concurre como número 26 de la lista a las municipales para aportar «visiones de su propia experiencia» DIEGO CALLEJÓN GRANADA Viernes, 17 mayo 2019, 00:37

A sus 78 años, Kim Pérez es todo un referente en la lucha por los derechos del colectivo LGTBI. Esta granadina, que se convirtió en la primera transexual en presentarse a unas elecciones municipales en España con Izquierda Unida de Granada en el año 2007, ha decidido repetir experiencia como número 26 de Adelante (Podemos - IU) para los comicios del próximo 26 de mayo.

Antigua profesora de ética y filosofía, Kim se define como una amante de la genealogía que ha dado el paso de regreso a la política gracias a «su amigo Paco Puentedura». Pérez, Medalla de Oro alMérito de la ciudad de Granada por su ejemplo y activismo, defiende que, de cara las próximas elecciones, puede aportar «algunas visiones de la realidad propias de su experiencia para Granada».

- Se define como religiosa. ¿Cuándo fue la última vez que fue a misa?

- Soy una persona muy religiosa y, sin embargo, no creo en ninguna religión. Estoy al margen de las religiones y debajo del dios que me ha creado. ¿Dónde está ese dios que me ha creado? Dentro de mí.

- «Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva». Ese es el lema del autobús de 'Hazte Oír'. ¿Por cuál lo cambiaría?

- Eso es parte de la realidad, pero también existe la intersexualidad, y nosotras, las personas transexuales, somos, en cierto sentido, personas intersexuales. Ese es todo el secreto de la cuestión.

- ¿A qué político granadino invitaría a la fiesta del Orgullo?

- Pues, naturalmente, a quien es mi amigo más cercano, a Paco Puentedura.

- Si un hijo le dijera que va a votar a Vox, ¿qué haría?

- Me aguantaría. Así de sencillo. A lo mejor intentaría explicarle las razones que yo tengo para que no votara a Vox, pero si él se mantuviera en su mismo punto de vista no tendría más remedio que decirle «libre eres».

- ¿Y qué razones tendría para intentar convencerlo de no votar a Vox?

- Soy muy cercana a la problemática de las personas transexuales, por lógica. Desde el momento en el que Vox presentó el punto 56 de su programa para Andalucía, en el cual nuestras operaciones se veían comprometidas, me di cuenta de que iban a por nosotros sin disimularlo de ninguna manera. Si yo soy una persona transexual, no me puedo olvidar de que hay un partido que va a por mí.

- Ciudadanos, PP o Vox: ¿con la cúpula de qué partido se iría a cenar?

- A cenar me iría con cualquiera. Considero que las relaciones humanas son siempre lo primordial, y jamás se deben evitar si alguien se acerca cordialmente e, incluso, fríamente. Todos somos hijos de dios.

- La última pregunta se la hace una rival, en este caso Mónica Rodríguez, de Vox. Usted que es una persona muy cualificada en la sociedad de Granada, ¿qué propondría para promocionar la pernoctación de los turistas?

- Simplemente, extender en el mundo del turismo la convicción de que Granada es una ciudad de cultura, y que no se puede perder la oportunidad de venir para ver todo lo relacionado con Federico García Lorca.