La Diputación de Granada se juega a 'doble o nada' ALFREDO AGUILAR El PSOE duplicó en votos al PP en las generales del 28A en tres comarcas, un resultado que le daría hasta mayoría absoluta en la institución provincial QUICO CHIRINO Granada Viernes, 10 mayo 2019, 00:25

El presidente de la Diputación no se elige en votación directa. De hecho son los partidos los que, a posteriori, deciden quiénes serán sus diputados provinciales. El 26 de mayo se sumarán los votos de cada formación en cada una de las seis circunscripciones electorales de la provincia y por cada una se repartirán los diputados asignados en función de los resultados.

A priori -y así ha sido en la última década-, la Diputación se decide fundamentalmente en la Costa y, sobre todo, en Granada y su Área Metropolitana. Alterar el reparto en el resto de comarcas es muy complicado porque -tras aplicar la Ley d'Hondt- el partido más votado necesita doblar al segundo. De lo contrario, el resultado servido es de empate a un diputado, tanto en la zona de Guadix, como por Baza, Loja y la Alpujarra.

Sin embargo, los resultados del 28 de abril habrían dado una mayoría absoluta al PSOE en la Diputación por su aplastante victoria en todas estas circunscripciones, salvo en la de Órgiva. Unas municipales son diferentes pero este escenario -aunque hipotético- no es del todo descabellado. Y no necesariamente porque el PSOE conserve o aumente su respaldo; más bien porque no haya ninguna segunda fuerza clara.

En cualquier caso, la estrategia de los partidos pasa por aglutinar votos tanto en la Costa como en el Área Metropolitana. En estas dos zonas ha centrado su estrategia Ciudadanos, que aspira a convertirse en algo más que la llave en la Diputación. Vox ha centrado todos sus esfuerzos fundamentalmente en el Cinturón.

Es factible que en la Costa -donde hay tres diputados en liza- se produzca un triple empate. Los resultados de las generales no valen, porque en el litoral hay formaciones independientes con gran penetración tanto en Motril como en Almuñécar. Con los porcentajes del 28 de abril, Ciudadanos se habría quedado tan solo a 925 votos.