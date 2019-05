Caras largas en el PP y baile de alegría hasta el final en la sede de Benavides El líder de Convergencia Andaluza celebraba la victoria en la sede del partido / JAVIER MARTÍN La mayor felicidad la vivieron en la sede de Ciudadanos, que logra por primera vez entrar en el ayuntamiento de Almuñécar, al conseguir dos concejales REBECA ALCÁNTARA Motril Lunes, 27 mayo 2019, 11:29

La alegría bailó en la sede de Convergencia Andaluza, al mismo tiempo que bailaron los datos. Del entusiasmo inicial a las dudas finales, con una única certeza, eso sí, la de que Juan Carlos Benavides volvió a ganar unas elecciones, y lo ha hecho en ocho de las diez veces que se ha presentado. Que vuelva o no a ser alcalde está por ver. Cerca de un centenar de personas se reunieron en la sede del partido para vivir una noche emocionante en la que hasta el último momento las cifras fueron cambiando y con ellas los ánimos. Al final, Benavides volvía a ganar, pero se quedó con el mismo número de ediles que en los anteriores comicios y con mucho que pensar. «Entendemos que ha sido un castigo al Gobierno de los últimos cuatro años», afirmaba Benavides, contento pero no eufórico, y consciente de que vienen por delante muchas conversaciones antes de saber quién se pondrá al frente del Ayuntamiento sexitano.

Eso sí, si en el lado de Benavides los ánimos bailaron, en el de la sede de los populares las caras largas fueron la tónica general de la noche. En todo momento estuvo Trinidad Herrera por detrás de Convergencia Andaluza. De hecho, cuando aún estaba el recuento al 80%, la todavía entonces alcaldesa ya se dirigía a los populares en la sede sexitana para dar explicaciones y hablar ya de posibles pactos. La popular afirmó que el panorama queda muy abierto y dejó claro que no descarta seguir gobernando con el apoyo de Más Almuñécar, Ciudadanos y de Adelante Andalucía. Sobre estos últimos, Herrera reconoció que es difícil que apoye a su formación, pero dijo también que durante toda la campaña, el partido liderado por Paco Morgan, ha insistido en que «sabían lo que no querían» para Almuñécar, por lo que espera que se ponga de su lado para el pleno de investidura.

Para Benavides, esta opción sería «chocante», aunque es consciente de que todo el posible. «Ahora estamos sobre todo cansados, queda mucho que hablar en los próximos días», reiteró el candidato de Convergencia Andaluza, en una sede en la que no faltó ni comida ni bebida durante las horas de votaciones y recuentos. Es más, tenían preparada hasta una tarta para celebrar la jornada, que pasada la media noche aún no se había comido.

Pero si anoche hubo un sitio en Almuñécar en el que la alegría fue la tónica dominante casi desde el principio del recuento, fue en la sede de Ciudadanos, que conseguía entrar en el ayuntamiento por primera vez. Beatriz González se mostraba entusiasmada. «Estamos muy contentos, es la primera vez que conseguimos entrar en el ayuntamiento, ha sido un día lleno de nervios», aseguraba la candidata de la formación naranja tras una noche «muy emocionante», en la que hasta que el escrutinio llegó al 75% se mantuvieron expectantes.

Para Ciudadanos anoche todo fueron risas, abrazos y enhorabuenas. Le costaba a Beatriz González contener la euforia propia y la de los que la acompañaban. Después de semanas de mucho trabajo, lo de ayer lo sentían como una pequeña victoria. La candidata señalaba que ahora es el momento de saber leer lo que los ciudadanos han querido decir con sus votaciones, aunque consideraba que era pronto para empezar a hablar de pactos y apoyos.

«Nosotros creemos que ahora hay que enfriarse y valorar lo que ha ocurrido con tranquilidad», señaló González.

Sobre si sonaron o no los teléfonos ayer poco se sabe, excepto en el caso de Benavides. El suyo, desde luego, no se escuchó. «Yo es que he tenido el móvil bloqueado toda la noche», aseveró. Ni una llamada entrante ni saliente. Así que se quedó sin saber, al menos anoche, si alguno de sus contrincantes lo había felicitado por una victoria