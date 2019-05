Camino de la alcaldía de Granada

Nunca antes se habían postulado tantos partidos a unas elecciones municipales en Granada. El récord, incluso, supera lo local. Ninguna de las otras siete capitales andaluzas se acerca a las dieciocho candidaturas que compiten por la alcaldía nazarí. Por eso no extraña que la cita de IDEAL con los principales cabezas de lista de la ciudad pareciera más, por segundos, un atasco que una fotografía de inicio de campaña.

La convocatoria era en la plaza del Carmen a las cinco en punto de la tarde y los primeros en llegar fueron, curiosamente, los dos debutantes. Antonio Cambril, candidato de Podemos Izquierda Unida Adelante (Podemos IU), y Onofre Miralles, aspirante a la alcaldía por Vox, ya estaban allí antes de que las campanas del Ayuntamiento anunciaran la hora en que se detienen los relojes. Un escueto saludo fue todo lo que se dirigieron dos de los dirigentes llamados a ser clave, si se cumplen los pronósticos, en la corporación que salga de las urnas.

El resto de los cabeza de lista fue llegando a cuenta gotas. Primero Marta Gutiérrez, de 'Vamos, Granada'; luego Sebastián Pérez, del Partido Popular (PP); y, casi al mismo tiempo que éste último, Paco Cuenca, del Partido Socialista (PSOE). A Luis Salvador, candidato por Ciudadanos, hubo que esperarle algo más. En cualquier caso, la demora sirvió para comprobar que en lo político, no, pero en el vestuario los aspirantes coinciden mayoritariamente en sus elecciones. Todos, salvo Gutiérrez y Cambril, vistieron corbata y chaquetas oscuras. Los dos restantes lucieron americanas claras.

Al menos seis partidos cuentan con muchas posibilidades de entrar en el Ayuntamiento

Para cuando llegó Salvador, la plaza del Carmen parecía la rotonda de Neptuno a última hora de la tarde. Candidatos, concejales, ayudantes, jefes de comunicación y de campaña, fotógrafos, periodistas, curiosos... «Vamos a tener que llamar a un policía para que ordene esto», dijo alguien entre risas. «Pues sí, menudo atasco; un poco más y tenemos que pedir permiso a la Subdelegación», respondió, divertida, la edil socialista Ana Muñoz, que también estaba allí.

Con todos los aspirantes dispuestos, los fotógrafos de IDEAL habían preparado una composición en el paso de cebra de Reyes Católicos. La idea, que los seis cruzaran un Rubicón asfáltico que pudiera entenderse como la cita con las urnas. La operación los obligaba, pues, a ajustar el paso para cuadrar la imagen en el tiempo que daba el semáforo y lo que parecía sencillo acabó dando su juego.

En la primera toma, Sebastián Pérez y Paco Cuenca salieron disparados, como deseando alcanzar pronto la otra orilla. El líder naranja, justo detrás, sacó la pulla. «Con las ganas que tengo yo de correr, lo que me cuesta ir detrás de estos dos», dijo entre risas. Más tensos iban Marta Gutiérrez, Onofre Miralles y Antonio Cambril; especialmente el de Podemos IU, que llegaba tarde a otra cita y a punto estuvo de adelantar a sus contrincantes.

El desorden obligó a hacer una segunda toma, que también tuvo lo suyo. Cuenca guiñaba el ojo -«no, si vamos a tener que hacer un esquema»- y Salvador le aconsejaba «empezar con la derecha». «Uf, me cuesta trabajo eso, Luis, me cuesta trabajo eso...», respondía el candidato socialista. Cambril, por detrás, se aceleraba. «¿La última, no? ¿Es la última?». Pues no, hubo una tercera. Con el semáforo en verde, los seis se acompasaron lo justo para cruzar Reyes Católicos a la vez, directos a las municipales.

Juego de tronos

Las dos siguientes fotografías, que se hicieron en la plaza del Carmen y en el salón de Plenos, fueron muy reveladoras de los gustos audiovisuales de los candidatos. En la primera estuvo Cambril y en la segunda, no; lo que dio pie alguno de ellos a recordar la máxima de 'Los inmortales': «sólo puede quedar uno».

Salvador, por su parte, tiró de actualidad. «Esto sí que es un verdadero 'Juego de Tronos'», dijo al ver el sillón vacío del alcalde en mitad del salón y a los candidatos alrededor. «Si es así, ¿quiénes son los caminantes blancos?», le preguntó un asesor con maldad. «Ni idea. Paco, ¿tú eres la madre de dragones?», respondió el candidato naranja dirigiéndose al actual regidor y provocando la carcajada de Vox.

Sebastián Pérez, al quite, puso la guinda a la sesión. «Esto es más como el juego de las sillas». Y, efectivamente, lo es. Para conocer al ganador, habrá que esperar al 26 de mayo.

01:17 Sebastián Pérez (PP): «No quiero que Granada sea un barrio de Sevilla» El candidato del Partido Popular, Sebastián Pérez, inicia la campaña con un deseo, que la ciudad no esté supeditada a ninguna otra capital andaluza. «No quiero que Granada sea un barrio de Sevilla y de Málaga». El cabeza de lista apuesta por «recuperar el esplendor tras 40 años de socialismo en la Junta de Andalucía en los que nos han llevado a perder Sierra Nevada, la Alhambra y el peso político en toda España». Pérez pide una campaña en la que los candidatos «hablen de Granada» y en el que se dé a la ciudad «el lugar que merece». «Que haya muchas propuestas», reclama.

01:13 Paco Cuenca (PSOE): «Quiero una campaña pensando en Granada» El cabeza de lista del Partido Socialista, Paco Cuenca, aspira a que los próximos 15 días tengan a la ciudad como protagonista. «Mi deseo para la campaña es que se haga pensando en Granada», asegura. El candidato está convencido de que la propuesta que más necesita la capital nazarí debe estar centrada en su desarrollo. Es, opina, lo que está en juego el próximo 26 de mayo. «Tenemos por delante construir la Granada de los próximos años, mirar al futuro, no dar ni un paso atrás en todo lo conseguido por los granadinos», dice. «Hay que proyectar la ciudad».

01:15 Luis Salvador (Cs): «No pienso romper relaciones con nadie» El candidato de Ciudadanos, Luis Salvador, pone el acento en el futuro inmediato que dejarán las urnas. En un escenario probable sin mayorías absolutas, el líder naranja asegura que no romperá relaciones con nadie y por eso pide «una campaña limpia» en la que los candidatos «se centren en realizar propuestas para Granada». Sobre la ciudad, apuesta porque salga adelante su proyecto 'Granada, ciudad elegida' «basado en la Granada de siempre, la Granada moderna, la Granada humana y la Granada inteligente». «Es un proyecto -advierte- que abarca desde las tradiciones al futuro».

01:03 Marta Gutiérrez (Vamos, Granada): «Recuperemos nuestros servicios públicos» La candidata de 'Vamos, Granada', Marta Gutiérrez, apuesta por recuperar los servicios públicos. En su opinión, el Ayuntamiento puede ser el «motor para recuperar la economía de Granada» a partir de lo que la ciudad tiene: «Energías renovables, la producción ecológica en la Vega, la cultura, la ciencia...». Sobre la campaña, la cabeza de lista de la formación de izquierdas pide un debate «limpio en el que no nos distraigamos con anécdotas ni con intereses que sean de otros sitios» y espera poder transmitir a la ciudadanía «los retos que tenemos» para que puedan decidir «por sí mismos».

01:09 Antonio Cambril (Podemos IU Adelante): «Hay que acabar con la corrupción que ha habido» El cabeza de lista de Podemos Izquierda Unida, Antonio Cambril, pone el foco sobre la corrupción. «Hay que acabar con ella; Granada está viviendo un momento muy duro porque el Ayuntamiento está absolutamente privatizado», asegura. El líder de la confluencia apuesta por «descontaminar la ciudad completamente» y dar lustre a Granada a partir de «la recuperación del patrimonio artístico, histórico y cultural, eliminando el turismo invasivo y trayendo gente con verdadero nivel a la ciudad». Sobre la campaña pide que sea «propositiva, con ideas buenas».