Arrimadas y Salvador (Cs) piden el voto para que Granada «no sea otra sede del PSOE» RAMÓN L. PÉREZ Ciudadanos saldrá a conquistar la alcaldía el 26M con «un proyecto a largo plazo que sitúe la ciudad como capital europea de la Cultura» PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Sábado, 18 mayo 2019, 21:03

Inés Arrimadas, diputada en el Parlamento Catalán, ha visitado Granada para apoyar a Luis Salvador en su carrera a la alcaldía. La plaza de las pasiegas ha estado llena hasta la bandera, y llena también de banderas que portaban la fila de las juventudes ciudadanas situadas detrás del escenario y que recibía a la política catalana. Junto a ella ha estado el candidato a la alcaldía, Luis Salvador, el diputado electo el pasado 28 de abril, Fran Hervías, y los diputados andaluces de la formación naranja. Los dirigentes han arropado a Salvador en un acto en el que han llamado a los votantes a las urnas para «modernizar Granada y dar un salto al futuro, frente al modelo de ciudad de golpes de pecho que propone el PP o disfuncional de Cuenca».

RAMÓN L. PÉREZ

Con seguridad y una semana antes de que las urnas tengan la última palabra , Fran Hervías ha llamado al «próximo alcalde de Granada» al escenario. Salvador ha prometido gobernar para todos lo granadinos y se ha postulado como único candidato con un proyecto para la ciudad que planea desarrollar durante tres mandatos. «No queríamos presentarnos por tener una alcaldía naranja más. Tenemos un proyecto para los próximos 3 mandatos. 12 años que marcarán que en 2031 seamos la capital europea de la cultura», ha asegurado. Entre otras apuestas, Salvador ha destacado que la casa Ágreda será punto de reunión de las tradiciones de la ciudad, entre ellas la cofrade. Además, ha mantenido que creará un instituto de la salud y el deporte con el apoyo de la Junta, con quin ha iniciado los primeros contactos. Crítico con el resto de candidatos, Salvador ha lamentado que el PSOE considere que la ciudad «ahora funciona», en alusión al lema de la campaña de Cuenca y ha denunciado que el PP «es la gran Granada de los golpes de pecho y no del siglo XXI».

RAMÓN L. PÉREZ

Por su parte, Arrimadas ha pedido a los granadinos que no se resignen. «Salvador, ser alcalde es un reto y sé que lo vas a hacer bien por la manera en la que te brillan los ojos al hablar de la ciudad. A vosotros os digo que no os resigneis. Votad para que Andalucía y Granada no sean la sede del PSOE. Parecía imposible romper con 40 años de socialismo en la comunidad y lo demostramos en diciembre. Andalucía ya no es la comunidad de los chiringuitos», ha señalado.

«Me habéis hecho un gran regalo es uno de los lugares más bonitos donde he hecho un acto. Granada es un sueño hecho realidad y es de todos los españoles. Vamos a dejarnos la piel también en el Congreso para que no nos obliguen a ser extranjeros en Granada», ha concluido