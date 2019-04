El PSOE apuesta por gobernar en solitario y descarta a ERC como socio 01:15 Carmen Calvo celebra el trifunfo del Psoe con una icónica camiseta, durante la noche electoral. / Efe Inés Arrimadas descarta que Ciudadanos vaya a pactar con Pedro Sánchez COLPISA Lunes, 29 abril 2019, 18:57

El día después es el de los pactos, alianzas y diálogos. El primero en mover ficha ha sido el ganador, el PSOE, que de la mano de su vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dejado claro en una entrevista en la Cadena SER que su intención es gobernar en solitario. «Pensamos que tenemos un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco. Sabemos perfectamente que Unidas Podemos nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista, pero pensamos que tenemos que seguir en esta línea», ha concretado.

Sobre un posible pacto con Ciudadanos, ha dicho que «Rivera está colocado en el sitio donde le han colocado sus votos y escaños, y tendrá que decidir si gira la situación. No sé si es una estrategia porque tenemos unas elecciones el 26-M, pero es muy difícil entender lo que ha hecho Ciudadanos». En este sentido, Calvo ha asegurado que «hay que respetar y hablar con todo el mundo» y que «la política española ha cambiado: la exclusión ya no existe».

Ha considerado la vicepresidenta que «la ultraderecha se ha pegado un tiro en el pie porque ha desmontado la cultura de conciencia cívica y política».

Calvo ha explicado que la camiseta que vistió anoche, tras conocer los resultados, en la que se podía leer «Sí, soy feminista», se la puso porque «las mujeres de este país son una parte brillante de la democracia española» y como una reivindicación de la igualdad.

«No» a ERC

«Por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar», ha dicho el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, sobre un posible pacto con ERC. El socialista descarta a los independentistas catalanes con el fin de sumar una mayoría de gobierno que incluya a Unidas Podemos.

01:22 Vídeo. El secretario de Organización y responsable de campaña del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que tras la victoria socialista en las general «toca administrar con tranquilidad los resultados» y ha señalado que su partido «explorará los apoyos para una investidura», teniendo en cuenta que la ciudadanía ha enviado un mensaje claro para que Pedro Sánchez sea el presidente del Gobierno los próximos cuatro años.. / Atlas

En declaraciones en Telecinco, el socialista, ha afirmado que la «ambición» del líder socialista, Pedro Sánchez, ha sido siempre gobernar en minoría como ya hizo en la anterior legislatura con 84 diputados, aunque esta vez, con 123 escaños. «Siempre hemos aspirado, lo hemos dicho en campaña, que queríamos un proyecto autónomo y nos gustaría que así fuera, pero entendemos que hay que buscar acuerdos», ha manifestado el dirigente del PSOE.

01:04 Vídeo. Esquerra Republicana ha tomado los mandos del independentismo tras imponerse, por primera vez en unas generales, con quince escaños, ocho más que Junts per Catalunya. El número dos del partido, Gabriel Rufián, ha incidido en la vía del diálogo y la negociación, aunque asegura que dependerá de con quién quiera pactar Pedro Sánchez. «Yo estoy convencido de que en su privacidad él vivirá más cómodo pactando con Ciudadanos, pero también tiene los gritos de Ferraz». / Atlas

A su juicio, su formación «no está precipitado a hacer un acuerdo de gobierno en estos momentos» y su objetivo es «hablar de programas y de propuestas».«Pero de la formación de gobierno nos parece muy prematuro de momento. Vamos a ir con tranquilidad, administrando los tiempos convenientemente y pensando, sobre todo, en dotar a este país de la estabilidad necesaria y poner punto final a unos años de incertidumbre e inestabilidad», ha añadido.

Respecto a un posible pacto con Ciudadanos, con el que el PSOE sí sumaría mayoría absoluta, lo ha visto difícil porque la reflexión que está haciendo la formación morada de no dar ningún apoyo a Sánchez es «inadecuada» y se mantiene en la «radicalidad».

Ciudadanos descarta a Sánchez

Por su parte, la cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, ha afirmado esta mañana que el PSOE no puede pretender pactar con su partido después de haber asumido «tesis populistas» a nivel económico y de haberse «vendido» en Cataluña y ha añadido que Cs se ha convertido en una «alternativa de Gobierno».

En declaraciones a Onda Cero, Arrimadas ha insistido en que, como ya dijeron en campaña, «no se puede pactar con Bildu, Rufián y Torra como ha hecho Pedro Sánchez y después pretender pactar con Ciudadanos».

Ha subrayado que tras las elecciones generales -en las que su partido obtuvo 57 diputados- Ciudadanos ejercerá la oposición y ha considerado que se ha convertido en una alternativa de Gobierno real.

00:20 Vídeo.

«Este señor ha vendido España y ha considerado su interlocutor en Cataluña al separatismo», ha lamentado la dirigente de la formación naranja, que ha añadido que «tenemos al frente de Moncloa un peligro público capaz de cualquier cosa por gobernar».

Tras afirmar que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, «no iba a llegar a la Moncloa de la mano de Bildu y los separatistas», Arrimadas ha asegurado que Sánchez «es el mismo hoy que ayer» y ha agregado que «el drama es que el PSOE está liderado por una persona capaz de hacer cualquier cosa por llegar a la Moncloa».

A su juicio, lo que ha pasado en las elecciones generales es que se ha movilizado el socialismo y los independentistas «por el miedo a la derecha». «Pero el lobo viene sólo una vez, la segunda no», ha advertido.