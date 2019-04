Diario de una indecisa Más de mil promesas... para empezar Maria Picasó Un calendario único de vacunas, revisar el copago farmaceútico, la asignatura de feminismos, menos papeleo para autónomos, son algunas propuestas YOLANDA VEIGA Viernes, 12 abril 2019, 00:10

Dani es el nombre real de un ingeniero bilbaíno emigrado a Suecia. Por amor y porque se cansó de repartir pizzas a domicilio mientras esperaba que alguien le diera la oportunidad de tener la experiencia que le pedían en todos los trabajos. Lleva en Estocolmo un año largo y poco a poco va acomodándose al confort sueco -por cierto, no ha tardado en encontrar trabajo como ingeniero bien pagado sin experiencia-, pero hay dos asuntos a los que no acaba de acostumbrarse. El primero, que no hay manera de echarse una cuadrilla. El segundo, descubrir que su novia vota a la extrema derecha. Él, tradicional votante de izquierdas, no pudo menos que pedirle una explicación: «Me he leído su programa y estoy de acuerdo con muchas cosas», contestó ella con ese desapasionamiento que también es marca sueca. Lo leyó él y sigue convencido de votar a la izquierda. Pero en todo caso, ofrece un magnífico punto de partida al indeciso: rebuscar por los programas electorales, a ver si con el 'busque y compare' uno va encontrado su hueco...

El que se anime tiene para un rato porque hablamos de más de mil propuestas (concretamente 874 a falta de que Ciudadanos concrete en número las suyas). Un tocho, vaya. El PP ofrece un «contrato con los españoles» con nada menos que 500 puntos: agravamiento de las sanciones para las autoridades que no exhiban la bandera nacional en los edificios oficiales, supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, un calendario de vacunación infantil único en toda España, la puesta en marcha de oficinas municipales de Ayuda a la Mujer Embarazada o la eliminación de las subvenciones públicas a las asociaciones y grupos que apoyen la ocupación de viviendas.

El PSOE, por su parte, ha puesto por escrito 110 «compromisos con la España que quieres». Y la que quieren ellos incluye un plan contra el fracaso escolar para que en 2025 el 90% de los chavales tengan la Secundaria, la revisión del copago farmacéutico comenzando por pensionistas y personas de menores ingresos, la reforma de la Ley de identidad de género facilitando el cambio de nombre de los menores de 16 años, la creación de una red estatal de incubadoras y aceleradoras de 'startups' o una oficina nacional de emprendimiento.

El programa de Unidas Podemos «para un nuevo país» contiene 264 propuestas, entre ellas una asignatura de feminismos, una jornada laboral de 34 horas, la prohibición de que los partidos puedan financiar sus campañas electorales mediante créditos bancarios, una Ley Celíaca o que el dentista gratuito del sistema de salud cubra también empastes, limpiezas, ortodoncias, endodoncias, prótesis y férulas.

Ciudadanos está remoloneando con el programa completo, pero ha desvelado algunas de sus intenciones: acabar con el Impuesto de Sucesiones, una Ley de gestación subrogada, menos burocracia para los autónomos, extender la consideración de familia numerosa a dos hijos y educación bilingüe o trilingüe de calidad, entre muchas otras.

Para que luego digan que está todo inventado... Los cuatro principales partidos en la cita del 28-A suman mil y pico propuestas. A ojo parece demasiado trabajo para cuatro años. Pero estamos en el arranque de campaña, es el momento de las promesas y de la ilusión. Ya vendrá luego el tiempo de pedirles cuentas.