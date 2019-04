Junqueras aboga por no fijar «líneas rojas» para investir a Sánchez El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. / EFE El líder de ERC replica al presidente del Gobierno: «Nos dicen que nunca podremos ser independientes, pero lo seremos» CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 11 abril 2019, 11:09

El presidente de Esquerra y cabeza de lista de la formación republicana en las próximas elecciones generales del 28-A, Oriol Junqueras, ha fijado este jueves por la mañana a través de una carta a la militancia cuál será la estrategia del partido secesionista ante una eventual investidura de Pedro Sánchez. Esquerra, a diferencia de JxCat, aboga por no poner exigencias imposibles. Los postconvergentes, en cambio, ponen como condición sine qua non poder hablar sobre el derecho de autodeterminación en una mesa de negociación con relator para poder prestar sus escaños para la investidura del PSOE. ERC, según Junqueras, prefiere no fijar «líneas rojas». «Nadie debería cometer el error de fijar líneas rojas que a la hora de la verdad se conviertan en un cheque en blanco para un gobierno del tripartito de extrema derecha», ha apuntado en la carta dirigida a la militancia.

Una misiva con la que marca distancias con sus socios de JxCat, que ayer volvieron a insistir en que el referéndum será la exigencia principal para Sánchez. JxCat apuesta por bloquear la política española, mientras ERC, según deja claro Junqueras, aboga por una política constructiva. En este caso para frenar un eventual tripartito de la derecha. Eso sí, los votos de ERC para la reelección de Sánchez no serían gratis. «Nadie tiene que regalar cheques en blanco al PSOE, que actúen como líneas rojas para una verdadera democracia en Cataluña que todo el mundo sabe que pasa por un referéndum inevitable», ha afirmado, el día de su 50º cumpleaños.

Junqueras admite que la cuestión de los posibles pactos postelectorales es de las que más inquieta a la militancia republicana. «Todo el mundo quiere saber qué pasará al día siguiente de las elecciones. Parece difícil responder a esta pregunta, primero porque no sabemos cuál será el resultado electoral y la correlación de fuerzas que quedará en el Congreso, pero sobre todo porque nosotros no fuimos quien se levantó de la mesa», ha señalado. A su juicio, «probablemente» la pregunta es para Pedro Sánchez. «¿Qué hará?, ¿quiere trabajar por una solución o quiere continuar encarcelando ideas y la democracia?», ha cuestionado.

Frente a quienes desde JxCat tachan a ERC de partido que ha renunciado a la unilateralidad y que ha abrazado el autonomismo, Junqueras reivindica la formación republicana. «No tengáis ninguna duda. No hay nadie más independentista que yo y el partido que tengo el honor de dirigir, puede que haya gente que lo es tanto como nosotros, pero no más», ha avisado. «Y a la vez os digo que no hay nadie que sea más dialogante que ERC», ha añadido, marcando distancias con sus adversarios de JxCat.

Junqueras ha replicado también a Pedro Sánchez, que estos últimos días ha insistido en que la independencia no es posible y que incluso los propios dirigentes secesionistas se lo han reconocido. «Ahora nos dicen que nunca podremos ser independientes y lo seremos», ha dicho. El líder de ERC, encarcelado en Soto del Real y sentado en el banquillo en el Supremo, cree que no ha hecho nada de lo que tenga que arrepentirse, sino que se siente «legítimamente orgulloso». «Porque ser leal al mandato de los ciudadanos es nuestra obligación como representantes públicos y la esencia de cualquier demócrata. Y no tengáis ninguna duda, lo volvería a hacer», ha advertido. «Si la cárcel es el precio por defender la democracia y la libertad, lo pagaré», ha avisado.