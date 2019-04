El endemoniado tablero de ajedrez linarense Laura Berja y Daniel Campos el domingo en la votación. / PSOE El arrollador éxito del PSOE, el ascenso de Ciudadanos y la caída del PP, más el 'factor Fernández' hacen prever una apasionante campaña para el 26M JUAN ESTEBAN POVEDA Lunes, 29 abril 2019, 23:07

El PSOE ganó las elecciones en Linares. Con holgura. Sin aprietos: dobló en porcentaje a la segunda fuerza política. Durante muchos años así ocurrió, y casi no era noticia. Linares era el gran feudo socialista, en contraposición a la inaccesible capital que se resistía. Hasta 2011, cuando ganó el PP. La crisis definitiva de Santana, de la que la ciudad aún no se ha recuperado. ¿Podría haber para el PSOE algo peor que la crisis industrial? Podía. La guerra interna. Una guerra que ha acabado en los tribunales, con el eterno alcalde Juan Fernández investigado y con un partido propio, y sus antes estrechos colaboradores Pilar Parra y Luis Moya también desfilando por el juzgado. Y sin embargo, el PSOE sigue fuerte en Linares: 11.490 votantes y el 34,59% de los sufragios. En las regionales de diciembre pasado no llegó a 7.000 sufragios. Hubo voto de castigo a la Junta, que no ha heredado Sánchez.

En los círculos políticos locales se advierte de que no se pueden trasladar estos resultados como pronóstico para las municipales del 26M. Hay que tener en cuenta el 'efecto Fernández', que puede partir en voto socialista. Y está por ver si los votantes socialistas castigan la división local.

Avance de Ciudadanos

Ciudadanos es la segunda fuerza política en la ciudad. Ganan casi 900 votos respecto a los resultados de diciembre, en términos cuantitavos. Y en términos cualitativos, aprovechan bien el hundimiento del PP, que es generalizado en España pero con matices locales -por las peleas internas- importantes. Habrá que comprobar el tirón que puede tener la incorporación de Raúl Caro como cabeza de lista para el 26M, dado su predicamento en el mundo empresarial por su experiencia de muchos años como gerente de la Cámara de Comercio. Ha fichado también a miembros destacados de la plataforma Todos a una por Linares, que ha canalizado el descontento popular por la situación económica de la ciudad.

El PP linarense ha pasado en 3 años del 32% de los votos linarenses -primera fuerza de la ciudad- a un pobre 16,67% que lo lleva hasta la tercera plaza (cinco puntos de caída desde diciembre). Pasa por poco los 5.500 votos. Los resultados no son extrapolables para mayo, pero la tendencia es mala. Y al día de hoy la iniciativa del centro derecha local parece en manos de Ciudadanos. La candidata a la alcaldía Ángeles Isac se presentaba también al Senado el domingo, por lo que la caída popular le toca más de cerca que a otros 'alcaldables'.

Vox le pisa los talones al PP, con más de 4.600 votos. Están a menos de 900 de pasar a los populares, y crecen rápido pues han doblado casi los apoyos obtenidos en diciembre.

Unidas Podemos mantuvo el domingo el apoyo que en diciembre recogió Adelante Andalucía. No consigue crecer, ni siquiera ante las debilidades de su rival en la zona izquierda del espectro ideológico. Se mueve en el entorno del 13%, los 4.500 votos. Para las municipales el panorama se le complicará más si cabe porque la parte extrema de la izquierda se presenta dividida.

Más partidos

También obtuvieron un puñado de votos PACMA (uno de sus líderes regionales, Andrés Cardenete, es natural de la localidad) y CILU - Linares, partido local muy reivindicativo que se presentó a las generales como una forma de poner el foco nacional en los problemas linarenses.

Para las próximas municipales aún habrá una tercera formación independiente de carácter local, encabezada por el médico y veterano político andalucista Francisco José Aguilera. Hay nueve listas presentadas para el 26M.