El PP apela a la 'discriminación' de Jaén en los últimos presupuestos para pedir el voto Los populares eligen Andújar para el inicio de la campaña electoral con el presidente provincial, Juan Diego Requena, y los candidatos MIGUEL ÁNGEL CONTRERAS Jaén Viernes, 12 abril 2019, 00:28

El Partido Popular ha elegido Andújar para el inicio de la campaña electoral con el presidente provincial, Juan Diego Requena, y los candidatos María Luisa del Moral, cabeza de lista del PP de Jaén al Congreso, y Javier Márquez, número uno al Senado y actual alcalde de la capital jienense. Y el mensaje fue claro, la derecha tiene que estar unida.

«Tenemos muchas ganas de trabajar, de seguir trabajando, porque ya llevamos mucho tiempo demostrando lo bien que sabe hacer las cosas el PP. Vamos a seguir demostrándolo», afirmó Del Moral. «Tenemos un equipo maravilloso de candidatos tanto al Congreso como al Senado, alcaldes y otros que lo van a ser pronto y todos los afiliados. Iremos por los lugares que tengamos que ir para enseñar a nuestra gente lo válido que es Pablo Casado para que sea el próximo presidente de España«, concluyó.

Por su parte, Márquez sentenció que «son unas elecciones ilusionantes y apasionantes y muy importantes. No podemos estar viviendo en una continua desestabilización y que aquí no gobierne nadie ni que lo haga quienes quieren destruir España. Los últimos presupuestos que quiso aprobar el Partido Socialista a la provincia de Jaén se le daban 140 millones de euros y a cada provincia catalana 600. Cuatro veces más. Los jienenses no podemos decir que eso nos gusta. Tenemos que decidir que Jaén existe y defender nuestra forma de vivir. Y eso el que mejor lo representa es el PP«, pidiendo una especial atención a la provincia y a la capital. »Si Pedro Sánchez tiene que ser presidente que lo sea por los votos de la izquierda no por la división de la izquierda«.