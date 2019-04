Abellán defiende la economía del toro Miguel Abellán (en el centro, con barba), con miembros del PP y de las peñas taurinas. / IDEAL El diestro, candidato del PP al Congreso, se reunió en Jaén con la federación de peñas taurinas y minimizó el rechazo a los toros JOSÉ M. LIÉBANA Martes, 23 abril 2019, 00:30

El diestro Miguel Abellán, candidato al Congreso de los Diputados por el PP madrileño, se reunió ayer en Jaén con la Federación de Peñas Taurinas y minimizó el rechazo actual a la tauromaquia, a la vez que defendió los datos económicos y de empleo que genera dicha actividad. «El toreo forma parte de nuestra cultura y es la raíz más profunda de este país, a nivel cultural», llegó a decir el matador.

Abellán añadió que la actividad alrededor del toro de lidia ayuda a fijar la población en el medio rural. «Es el segundo espectáculo de masas que más dinero genera a las arcas del Estado, 3.000 millones de euros, más de 200.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta y hay más de 300.000 hectáreas dedicadas al toro de lidia, que convive con infinidad de especies animales, algunas incluso en peligro de extinción», dijo, convencido del «impacto medioambiental y ecológico» que tendría si desapareciera. «Sería una debacle», apostilló. Abellán dijo no dar mucha credibilidad a las encuestas, que coinciden en arrojar un fuerte descenso del PP, partido que tiene la esperanza puesta en «el gran porcentaje de gente que no tiene aún claro a donde va a ir su voto». «Hasta el rabo, todo es toro, y no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo», afirmó.

En la agenda del torero y político figuraba ayer también asistir a la Fiesta del Molino en Santisteban del Puerto, una visita al Museo Taurino de Villanueva del Arzobispo y un acto público en Villacarrillo.

El alcalde y el Senado

Por su parte, el alcalde de Jaén y candidato del PP al Senado por la provincia jienense, Javier Márquez, declaró ayer en Canal Sur que su partido ha apostado por el municipalismo en las distintas candidaturas a la Cámara Alta, para que la voz de los alcaldes y de los territorios prevalezca. «Esta Cámara debe ejercer su función constitucional que es la representación territorial», añadió en referencia que el Senado debe albergar la voz de los distintos territorios del país y que estos sean tenidos en cuenta a la hora de elaborar las leyes. De ahí que en las listas del PP, la dirección nacional haya decidido incluir a varios alcaldes.