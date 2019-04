Carlos Rojas (PP): «La remontada empieza mañana» 01:09 Sebastián Pérez valora los resultados escoltado por Carlos Rojas, Concha de Santa Ana y Vicente Azpitarte. / JAVIER MARTÍN Los populares reconocen los malos resultados y aseguran que no se rendirán para «ir a por todas» en las municipales de la capital y la provincia LAURA UBAGO Granada Lunes, 29 abril 2019, 01:05

Con caras de derrota y mensajes de lucha y esperanza. Así se han presentado esta noche los líderes del PP granadino. «Como dijo Camilo José Cela: quien resiste, gana». Y eso piensan hacer, reponerse y salir a por todas en las municipales, según ha expresado Sebastián Pérez, presidente del PP.

Carlos Rojas, candidato número 1 del PP al Congreso lo ha resumido en una frase: «La remontada empieza mañana». El candidato ha asegurado que el Partido Popular se levanta de las caídas y que ahora no se van a hundir y que es momento de construir caminos. «Esta derrota servirá para salir más preparados para la próxima victoria».

Sebastián Pérez ha culpado a la fractura del centro derecha de esta caída en picado pero ha dicho que los socialistas ahora están en las «mieles» de la victoria pero que ahora tendrán que gobernar. «Esto no es como empieza sino como acaba».

En la sede del PP de Granada el batacazo cayó de golpe. De la incertidumbre a la sensación de derrota no hubo transición y las caras serias estuvieron presentes desde el primer momento en el que se empezaron a contar los votos. No había margen ni lugar para las dudas. «Parece que los resultados no son buenos para el PP pero vamos a esperar», dijo Jose Antonio Robles, coordinador de campaña a las ocho y media de la tarde.

El cónclave, el petit comité, se deshizo pronto y tanto Sebastián Pérez como los candidatos Carlos Rojas, Pablo Hispan, Concha de Santa Ana, bajaron a una sala llena de sillas vacías para seguir el escrutinio. «No hay nadie porque no es hora. Los interventores y apoderados siguen en los colegios», indicaron en la sede para que no se diese sensación de vacío. Sensación que continuaba pasadas las diez de la noche.

Los dirigentes del PP y sus candidatos sigueN la comparecencia de Pedro Sánchez (PSOE) tras la victoria socialista en las Elecciones Generales. / JAVIER MARTÍN

La pérdida de dos diputados (han pasado de 3 a 1) ha sido un golpe difícil de encajar, aunque cada uno lleva la decepción de una manera. La pena ha ido por barrios en esta noche.

Entre la decepción por el resultado llegaban entre los populares las lecturas de la noche, un intento por averiguar dónde han ido a parar sus votos y la preocupación por las municipales que son en un mes.

En la sede del PP hubo mucho silencio y también ánimos por levantarse para «comerse la provincia» y cambiar esta suerte para los próximos comicios. «Mañana nos vamos a tirar a la capital y a la provincia. Vamos a recuperar Granada de estos tres años de socialismo y también vamos a recuperar la Diputación». «Ni nos callan ni nos paran».