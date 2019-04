El PP sostiene que Pedro Sánchez ha evitado debatir con Casado porque el PSOE no tiene proyecto para España Carlos Rojas defiende que con el PP en el Gobierno central Granada continuará creciendo en cuanto a infraestructuras y generación de empleo R. I. GRANADA Lunes, 22 abril 2019, 16:38

Los candidatos del PP al Congreso Carlos Rojas y Pablo Hispan han visitado esta mañana la Costa Tropical, donde han afirmado que frente a la campaña que está llevando a cabo Pablo Casado, «trasladando propuestas para continuar creciendo y generando ilusión, vemos a un Pedro Sánchez que está escondido». Así se ha pronunciado Carlos Rojas, incidiendo en que «pactar con quien quiere hacer daño a este país es la postura de un presidente que está sin rumbo y de salida».

Rojas ha considerado «increíble» que Pedro Sánchez haya «huido» de un debate cara a cara con Casado, «eso no ocurre en ningún país democrático». En esta misma línea le ha reprochado sus artimañas con tal de no aceptar debatir con el partido más votado hasta que no le ha quedado más remedio, además del «uso torticero que ha hecho de las instituciones» para huir del mismo, dando buena muestra de su poca valentía y de que ni él ni su partido tienen propuestas para el país.

Los populares sostienen que negarles a los españoles un debate es arrebatarles la oportunidad de fundamentar su voto y que Sánchez ha puesto todo su empeño en que esta campaña electoral fuera lo menos útil posible para los españoles.

Frente a ese Sánchez «escurridizo» y cuyo discurso se basa en la confusión y confrontación, Pablo Casado acudirá al debate con propuestas, dispuesto a confrontarlas con cualquier otro partido. Como lo ha hecho hasta ahora, detallando su programa, mientras «no sabemos qué tiene pensado para España», el socialista Pedro Sánchez.

Carlos Rojas ha afirmado que el presidente socialista, en nueve meses ha llevado a España a la deriva, con un paro creciente en más de cien mil personas como consecuencia de sus erráticas políticas.

«Desde el PP en la provincia de Granada seguimos trasladando las propuestas del PP para seguir creciendo en infraestructuras», prosiguió, afrontando los retos pendientes en la provincia, porque el PSOE los ha paralizado, como la finalización de la Segunda Circunvalación, las canalizaciones de Rules o la puesta en marcha de la Alta Velocidad. Asimismo también ha asegurado que el PP impulsará la instalación definitiva del Acelerador de Partículas en Granada, constituyendo un verdadero acicate para la generación de empleo.

Asimismo, en relación con la creación de empleo, Rojas también ha mencionado.

«la bajada masiva de impuestos, reduciendo el IRPF en todos su tramos, lo que generará más recaudación o la bajada del impuesto de sociedades al 20 por ciento para que las empresas puedan seguir creciendo y contratando a más gente». «Cuando el PP ha gobernado el empleo siempre ha crecido, no puede decir lo mismo el PSOE que ha hecho todo lo contrario», concluyó.