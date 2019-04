Casado asegura que la reconquista del PP comienza en Granada

Pablo Casado ha asegurado este miércoles que la reconquista del Partido Popular comienza en Granada. El candidato a la presidencia ha desgranado los principales ejes de su programa en un mitín que ha congregado a más de medio millar de personas y que ha contado con la participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el cabeza de lista por Granada al Congreso, Carlos Rojas, y el presidente del PP en la provincia, Sebastián Pérez.

El líder del PP, que se ha demorado casi una hora sobre el tiempo previsto, ha explicado que su programa pasa principalmente por una bajada de todos los impuestos como principal medida para crear empleos y la supresión de la carga en sucesiones, donaciones y actos jurídicos, esta última medida «para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda». Asimismo se ha referido a las pensiones y ha señalado que su intención es «mejorar las pensiones que Zapatero dejó congeladas, que Felipe González dejó quebradas y que nosotros, el Partido Popular, revalorizamos un 16%». «Siempre vamos a subir las pensiones», ha refrendado el candidato.

«Quiero hacer en España lo que Juanma está haciendo en la Junta: levantar alfombras, mejorar los servicios públicos y bajar los impuestos» PABLO CASADO

Otra de las medidas avanzadas por Casado ha sido una ley para evitar la ocupación de las viviendas. El popular ha asegurado que si logra la presidencia del Gobierno aprobará una normativa «para que los okupas vayan a la cárcel de 2 a 3 años y sean desalojados en 12 horas». «Vamos a apostar por la seguridad sin complejos», ha advertido. En este sentido, también ha respaldado la labor de las fuerzas de seguridad del Estado y se ha comprometido a equiparar económicamente a los policías nacionales y a los guardias civiles con el resto de agentes del país.

Pablo Casado también se ha referido a las víctimas del terrorismo, a los que ha definido como «mártires de la democracia», y se ha comprometido a hacer suyas las propuestas lanzadas por la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, hace sólo unas semanas. En este sentido, el líder del PP ha prometido que cambiará el código penal para prohibir y penalizar la convocatoria de los homenajes y que impedirá que ningún terrorista pueda acceder al segundo grado si no ha colaborado previamente en la aclaración de los crímenes sin resolver. «O cantan la traviata o seguirán en el régimen penitenciario más severo», ha dicho.

El líder popular ha aprovechado su presencia en Granada para celebrar la labor de su partido al frente de la Junta de Andalucía. Casado ha destacado el centenar de medidas aprobadas por Moreno Bonilla en sus primeros meses de gobierno y lo ha puesto como ejemplo de que su partido, cuando llega al poder, «siempre cumple». «Quiero hacer en España lo que Juanma está haciendo en la Junta: levantar alfombras, mejorar los servicios públicos y bajar los impuestos», ha dicho.

«Somos el gobierno que cumplimos»

Por su parte, el presidente de la Junta ha destacado el perfil presidencial de Casado y lo ha definido como un hombre «solvente, con ganas, con ilusión, con entereza, capaz» en contraposición con Pedro Sánchez al que ha afeado que falte «a la verdad» y que a la hora de trasladar sus mensajes en el debate «tenía que leer sus propuestas». «Casi ni se las creía él», ha dicho.

Moreno Bonilla se ha referido también al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, al que ha definido como «socio preferente» de Sánchez y se ha preguntado en voz alta si a los andaluces y españoles les puede ir bien «con un ministro de Interior como Pablo Iglesias y un presidente como Sánchez que está dispuesto a ceder con la izquierda radical, los independentistas y los proetarras de Bildu».

El dirigente ha respaldado a Casado y ha pedido el voto para él «a todos esos andaluces que dicen que no me votaron y nos les gusta lo que está pasando España y a todos los que les seduce la música y la letra de este gobierno de Andalucía». «Votad al PP -ha insistido- pensando en España, en Andalucia, en vuestros hijos, en vuestras familias, con responsabilidad porque no hay atajos».

«Los populares nunca nos rendimos»

El presidente del PP en Granada, Sebastián Pérez, ha celebrado el músculo del partido en la provincia, «con presencia en los 174 municipios de Granada», y lo ha puesto a disposición de Pablo Casado. «Nos estamos dejando la piel, los populares nunca nos rendimos«, ha dicho.

Asimismo, el líder popular ha asegurado que su partido «está abierto a todas las confesiones» antes de poner en valor el papel que la Iglesia está realizando en Granada «con las familias que más lo necesitan».

Por su parte, el cabeza de lista por Granada, Carlos Rojas, ha advertido que el próximo domingo se enfrentan dos modelos, «el de Pedro Sánchez que no nos gusta, que ha pactado con los independentistas que quieren destruir españa, el de la ignonimia de los debates y de la mocion de censura injusta; y el de Pablo Casado, que hace propuestas y genera ilusión».

El candidato ha advertido que «España no está para experimentos, sino para un valor seguro» y ha pedido el voto «para el partido que sacó a España de dos crisis» y «para la persona que tiene España en su corazón y su cabeza, Pablo Casado».