Una granadina denuncia que su voto por correo ha sido manipulado a favor de Vox

Viernes, 26 abril 2019, 12:01

Una granadina ha presentado una denuncia ante la Audiencia Provincial de Granada algendo haber sido víctima de una posible manipulación electoral. Según explica la mujer en el escrito al que ha tenido acceso Ideal, al recibir el voto por correo descubrió que una de las papeletas había sido manipulada a favor de Vox.

De hecho, en la denuncia argumenta que fue en la oficina de Correos donde descubrió que la papeleta al Senado ya había sido preseleccionada. Esta granadina, que reside temporalmente en Cuenca, se percató de esa circunstancia antes de depositar el voto ante la funcionaria de Correos de la manchega que la estaba atendiendo.

La mujer denuncia que dos de los tres candidatos de Vox al Senado venían preseleccionados. Junto a sus nombres, las casillas de ambos venían señaladas con una cruz escrita a bolígrafo, motivo por el que decidió pedir explicaciones ante la Oficina del Censo Electoral sin obtener una respuesta clara sobre qué había podido pasar.

La solución que se le aportó fue que se acercara a una oficina de Correos en Granada para poder coger una papeleta nueva y depositar su voto. La denunciante, ante el temor de no tener tiempo para hacerlo, prefirió no votar al Senado y votar únicamente al Congreso. Sin embargo, no cejó en su queja y por ese motivo ha presentado la denuncia.

En la demanda se estima que se han vulnerado varios artículos de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en concreto el 139 y el 140, que se refieren a manipulación de la documentación o del voto. De estos artículos se derivan sanciones que van de los 100 a los 3.000 euros, en función de si quien comete las infracciones es un funcionario o un particular.

En todo caso, Ideal se ha puesto en contacto con la denunciante para conocer si tiene constancia de más manipulaciones como la que ella ha sufrido. Argumenta que hasta ahora no, pero que en todo caso cree que hay que denunciarlos si así ocurren porque son hechos «de gravedad extrema».