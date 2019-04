Denuncian la aparición de pintadas contra varios partidos frente a un colegio electoral de Padul Es la única incidencia de la jornada en la provincia de Granada, y no ha supuesto el retraso ni la interrupción de la actividad electoral DIEGO CALLEJÓN GRANADA Domingo, 28 abril 2019, 10:57

El inicio de la jornada electoral en la provincia de Granada de este 28-A ha sido de lo más tranquilo, no destacando ninguna incidencia en la apertura de las mesas. No obstante, en la localidad de Padul sí que se ha vivido un incidente remarcable que, si bien no ha interrumpido ni retrasado la apertura del colegio electoral, sí que ha requerido la intervención de los operarios del Ayuntamiento.

Corrían las 08.52 horas de la mañana cuando los miembros de un colegio electoral de Padul han denunciado la existencia de pintadas contra tres partidos políticos frente al lugar de las votaciones, justo en la sede del Partido Popular de Padul. Al parecer, este acto vandálico habría sido realizado en la madrugada del sábado al domingo.

Estas pintadas, que aludían de forma negativa al Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox, han sido subsanadas por parte de los operarios del Ayuntamiento de Padul, quienes las han tapado con unas lonas para evitar mayores altercados.

«Hoy es uno de los días más importantes de la democracia de nuestro país, pero algunos, en vez de dedicarse a votar libremente, aceptando los resultados, se han dedicado a dejar pintadas en nuestra sede», ha expresado Nuevas Generaciones de Granada del Partido Popular de Padul.