«Vox tendrá que decidir si quiere que sigan Sánchez y los separatistas o un gobierno liderado por Rivera» Fran Hervías, cabeza de lista al Congreso de Ciudadanos. / A. AGUILAR Fran Hervías, candidato de Ciudadanos al Congreso por Granada: «Me presento para que Granada ocupe el lugar que se merece en el conjunto de España. Es un orgullo representar a la tierra de mis abuelos y mis padres» PABLO RODRÍGUEZ Jueves, 18 abril 2019, 00:45

Fran Hervías asegura que detesta que lo llamen paracaidista por presentarse como cabeza de lista por una provincia en la que no nació. Prefiere ser el hombre del tiempo. No sólo es una cuestión de estudios -es licenciado en Geografía y especialista en meteorología-, sino de una pasión que lo ata a Granada, la tierra de sus ancestros. «Cada mañana, lo primero que hago al levantarme es mirar la estación metereológica que tengo en mi casa de Quéntar», reconoce. El candidato de Ciudadanos quiere asiento en el Congreso «para evitar las tormentas politicas originadas por aquellos que quieren destruir nuestro país». A la entrevista, eso sí, se presenta sin paraguas.

-¿Por qué se presenta por Granada?

-Granada ha estado arrinconada con promesas siempre incumplidas. Me presento para cambiarlo, para que Granada ocupe el lugar que se merece en el conjunto de España.

-¿Qué necesidades percibe?

-El AVE es una necesidad de primer nivel y no llega. Recuerdo que salió la primera noticia un año después de que empezara a hablarse del de Málaga y fíjate. Siempre surge un problema logístico o burocrático... Es una tomadura de pelo. Hay otras necesidades que con poca inversión pueden dar mucho. Las conducciones de Rules, por ejemplo. Hay que aprovechar su instalación para impulsar toda la economía tropical y vemos que por falta de voluntad política no se hace. La línea 400, también. Esa energía es clave para hacer un plan estratégico de desarrollo en un área que es el que más está padeciendo la despoblación.

-Lleva de número dos a Luis Salvador, cabeza de lista en las municipales. ¿Cómo lo explica?

-Siempre digo que los mejores deben estar al frente. Tenemos a una persona como Salvador, con un bagaje incuestionable, que lleva trabajando por Granada desde que lo conozco, que dio origen a Ciudadanos en Andalucía junto a Juan Marín, y llevarlo es todo un orgullo.

-Hay voces dentro del partido que no lo han entendido. ¿Qué les dice?

-Que no se pongan nerviosos. Es evidente que Luis Salvador va a ser el futuro alcalde de Granada. Granada se merece un alcalde como Luis. Queremos que la ciudad tenga futuro, que se sienta orgullosa de sus representantes porque avergüenza que la Policía entre en el Ayuntamiento para llevarse al alcalde. Queremos un gobernante limpio, sin mochilas, que pueda trabajar por el futuro de la ciudad aunando voluntades con el resto de las fuerzas políticas.

-Su formación tiene varios procesos abiertos por las primarias. ¿Qué tiene que decir?

-Hemos hecho más de 300 procesos de primarias y en uno se ha dado un error que se está auditando para saber de donde viene ese fallo. Gracias a nuestro sistema, que es totalmente transparente, se pudo ver que había 82 votos que no encajaban con los emisores. No vamos a renunciar a nuestra democracia interna y nuestra regeneración porque en un proceso de 300 se haya detectado un error gracias a la transparencia.

-¿Qué opinión tiene de la labor de su partido en la Junta?

-En dos meses, Ciudadanos ha conseguido que la financiación del acelerador de partículas la dote la Junta al 50%. Hablamos con hechos, no con promesas y esto es un hecho real. También hemos suprimido 45 'chiringuitos' socialistas y adelgazado la grasa política. Al frente tienen que estar los mejores, no los que tengan un carnet. Además, hemos puesto en marcha ayudas para la mujer rural para que pueda montar empresas y una iniciativa de ayuda educativa estival que beneficia a los granadinos.

-¿Una alianza como la que dio origen al gobierno andaluz puede reeditarse a nivel nacional?

-Ya lo hemos dicho. Hemos tendido la mano al señor Casado y estamos esperando a ver si se lo toma en serio. Estamos en una situación de emergencia nacional y tenemos que echar a Sánchez, a Torra, a Rufián y a Bildu de la Moncloa.

-¿Eso incluye usar los votos de Vox?

-No vamos a sentarnos con Vox. Tendrán que decidir si quieren que siga Sánchez con los separatistas o quieren un gobierno liderado por Rivera, y estaría bien que lo dijeran antes de las elecciones.

Líneas rojas

-¿Cómo explica a un votante de Ciudadanos que haya puesto líneas rojas al PSOE, que apoyó el 155, y no a un partido como Vox, que está lejos del programa de su partido?

-Tenemos una línea roja para hacer presidente a Pedro Sánchez, pero también decimos que no vamos a hacer presidente a Vox. El señor Sánchez es el actual presidente, lo es porque se ha aliado con los separatistas y lo que queremos es no tener un presidente en la Moncloa al precio que sea. No es necesario tener que explicar que Rivera no va a gobernar con los separatistas, con Bildu o con Vox.

-Casado dijo que bajaría el salario mínimo y se desdijo. ¿Qué hará Cs?

-El futuro de España es la creación de empleo. Nosotros lo que queremos para esa España productiva, que madruga, de clase media y trabajadora es ponerle una alfombra roja. Vamos a facilitar la creación de empleo. El salario mínimo, si por nosotros fuera, lo pondríamos en 1.500 euros; pero si no creamos riqueza, no podemos hacerlo.

-¿Y qué plantean?

-Crear empleos. Hay tres millones de autónomos que crean 300 empleos al día y debemos facilitarles las cosas. En lugar de exprimirles a impuestos, con tramas burocráticas, vamos a crear una ventanilla única y que no tengan que pagar cuota de autónomo si no ingresan más que el salario mínimo interprofesional. Para crear empleo y mantener las pensiones, tenemos que conseguir que crezca la natalidad y para eso hay que facilitar la conciliación, también de los autónomos. Por eso vamos a hacer que un autónomo, cuando sea padre o madre, no pague cuota en los siguientes dos años.

-¿Cuál es la postura de Ciudadanos ante la eutanasia?

-Propusimos una ley de muerte digna en el Congreso que no aceptó el PSOE. El final de la vida de una persona tiene que ser digno. Somos partidarios de una ley de muerte digna, con unos supuestos y regulada de forma clara, con voluntad de todas las partes implicadas. Para eso no basta con mirar a otro lado cuando ocurren cosas así. Hechos. Impulsamos esa ley en el Congreso y pedimos al PSOE que se la vuelva a leer.

-Su partido también bloqueó una ley sobre eutanasia hace poco.

-No era una normativa sobre eutanasia que realmente la regulara de forma eficaz. Las cosas se tienen que regular de forma seria, con todos los partidos, no sólo de cara a la galería. Nosotros presentamos esa ley y no fuimos a bombo y platillo.

-Granada está en riesgo de desertización. ¿Qué propone Ciudadanos?

-Hemos propuesto que en los primeros cien días de gobierno vamos a eliminar todos los plásticos que no sean reutilizables. Otro aspecto innovador es que nos comprometemos a plantar diez árboles por español para poder luchar contra la desertización. Creemos que son dos medidas imprescindibles porque equilibran el ecosistema y el clima.