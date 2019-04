Casado y la reconquista Contracrónica de campaña Juanma Moreno coge el micrófono de tal manera que no pierdo la esperanza de que en algún momento entone 'Labios de fresa sabor de amor' Pablo Casado acelera en la recta final de la campaña. / Ramón L. Pérez QUICO CHIRINO Jueves, 25 abril 2019, 18:32

El PP eligió los jardines del Triunfo para el mitin de Pablo Casado en Granada. Lo decidió Génova casi sobre la marcha y algo hubo que improvisar. Quizás lo hiciera porque, de entrada, el candidato se garantizaba una bandera de España más grande que las que se ven en los actos de Santiago Abascal. Aunque fuese en la rotonda. Y también quedaba cerca la cripta de Fray Leopoldo, que tampoco hay tanta diferencia entre pedir limosnas para los necesitados y votos para los menesterosos.

El mitin fue frío. Básicamente, porque hacía algo de biruji. Me presento ataviado con camisa y chaleco -granadino, que el chaleco sevillano tiene mangas-.

Siempre es bueno adaptarse al contexto por si es necesario pasar desapercibido y me he percatado de que los populares visten un chalequito azul con capucha. También me he dado cuenta de que el uniforme de campaña no lo ha elegido Sebastián Pérez.

