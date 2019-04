Esquerra replica a Sánchez que no renunciará al referéndum Gerard Gómez del Moral, candidato de ERC. / Europa Press El presidente del Gobierno cierra la puerta a negociar con los republicanos un acuerdo de investidura CRISTIAN REINO Barcelona Martes, 16 abril 2019, 15:33

Esquerra ha replicado esta mañana de manera contundente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha avisado de que no piensa renunciar al derecho de autodeterminación. Lo han hecho los números 3 y 6 por Barcelona en las listas de ERC del 28-A.

«No renunciaremos nunca a un proyecto político que pide el 80% de la ciudadanía», ha afirmado la diputada Carolina Telechea en un acto del partido. «Junqueras, que se juega 25 años de prisión dijo que lo volvería a hacer (el 1-O). Y lo volveremos a hacer», ha avisado el candidato republicano por Barcelona, Gerard Gómez del Moral en un debate entre los cuatro grupos soberanistas que se presentan a las elecciones.

La formación independentistas ha salido al paso de informaciones publicadas en la prensa catalana, como el diario Ara o Rac-1, que apuntan que Sánchez descarta a los secesionistas para un futuro acuerdo de investidura y que solo se plantearía su concurso si no ponen contrapartidas y renuncian al derecho de autodeterminación.

Según estos medios, el presidente del Gobierno prefiere repetir elecciones que depender de los republicanos para su reelección. Fuentes de Esquerra, no obstante, han tratado de restar importancia a estas especulaciones y las han situado como filtraciones interesadas de campaña en la voluntad del PSOE de tratar de marcar distancias con los soberanistas para pescar en los caladeros de Ciudadanos. «Nos plantean una falsa dicotomía». según Del Moral. «O renunciamos o nos reprimen», ha señalado. «ERC no piensa renunciar a nada», ha advertido.

ERC, ha asegurado, no dará un cheque en blanco a Sánchez, pero al mismo tiempo ha señalado que su objetivo es ser un «muro» para frenar a la extrema derecha y evitar un pacto entre el PSOE y Ciudadanos para que Albert Rivera sea ministro. Los diputados de ERC deben servir para defender la autodeterminación y poner fin a la «represión», según Del Moral, que en cualquier caso ha evitado explícitamente decir que los escaños de ERC no apoyarán a Sánchez.

«Él nos ha descartado, no hay nada más que decir. Si dice que no quiere sentarse con nosotros, no hay debate», ha rematado. Desde el principio de la campaña, ERC se ha mostrado favorable a apoyar la investidura de Sánchez sin poner líneas rojas pero sin cheques en blanco.