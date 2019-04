Si cumples estas condiciones, jamás te llamarán para una mesa electoral en Granada Elecciones municipales del 2015 en Granada. / A. AGUILAR Existen ciertos requisitos que libran a los ciudadanos de este proceso Á.L. Domingo, 28 abril 2019, 12:12

Las elecciones generales han dejado ya configuradas las mesas electorales a las que deberán acudir todos los granadinos para depositar su voto. En Granada capital, sin ir más lejos, el sorteo de quienes han de ocupar los puestos de presidente y vocales se llevó a cabo y casi a cualquier persona le puede tocar.

La notificación de si te ha tocado o no llegó en las semanas padadas por buzón al domicilio de los interesados. Sin embargo, en ese sorteo no están incluidos todos los granadinos mayores de edad porque existen ciertas restricciones. La principal es que las personas que no posean estudios, aquellas que tengan más de 70 años y quienes estén inhabilitadas para ejercer su voto por cuestiones jurídicas o administrativas, no podrán formar parte de ninguna mesa electoral.

Al mismo tiempo, las personas que pasen de los 65 años y hayan sido seleccionadas, tienen el derecho de poder desistir de participar en la mesa hasta siete días después de haber recibido la notificación. El resto, deberán participar como miembros de la mesa si el sorteo les ha tocado. Con algunas excepciones. Por ejemplo, para ser presidente de mesa solo podrán optar a ella quienes hayan cursado al menos bachillerato o equivalente. Mientras que para el resto de puestos bastará con la educación básica. En todo caso, quienes no puedan participar por causas justificadas (como pertenecer a un partido político) deberán notificarlo antes de siete días tras la recepción de la notificación.