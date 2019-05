20 alcaldes de Granada no optarán a la reelección en las elecciones del 26 de mayo Vanessa Polo no optará a la reeleción en Las Gabias. / F.A. En esta lista figuran 17 del PSOE y 3 del Partido Popular, siendo la provincia andaluza con mayor número de regirodores que no se presentan a las municipales R.I. Miércoles, 1 mayo 2019, 11:53

81 alcaldes de los 778 municipios existentes en Andalucía cuando se celebraron las últimas elecciones municipales en 2015 --ahora son 786-- no optarán a la reelección en los comicios del 26 de mayo, de los cuales 56 son del PSOE, once de IU, diez del PP, dos del extinto Partido Andalucista (PA) y otros dos con condición de no adscritos.

En base a los datos recabados por Europa Press, la provincia que cuenta con el mayor número de estos regidores es Granada, con 20 (17 del PSOE y dos del PP), seguida por Jaén, con 15 (ocho del PSOE, cuatro del PP, dos de IU y uno con condición de no adscrito); Huelva, con 13 (diez del PSOE, dos de IU y una del PP); Málaga, con diez (siete del PSOE y tres de IU); Córdoba, con ocho (cinco del PSOE y tres de IU); Sevilla, con siete (cinco del PSOE, uno de IU y otra no adscrita); Almería, con seis (cuatro del PSOE, dos del PP y otro del PA), y Cádiz, con dos (uno del PA y uno del PP).

En Granada, los 17 alcaldes socialistas que no repitan son los de Las Gabias (Vanessa Polo), Albolote (Concepción Ramírez), Albuñán (Antonio Hidalgo), Arenas del Rey (Francisca Josefa García), Cájar (Ana García), Caniles (Isabel Mesas), Chauchina (Encarna García), Dúrcal (Antonia Fernández), Freila (Abelardo Vico), Lanteira (Jesús Villalba), Lecrín (Salvador Ramírez), Moclín (Fina Caba), Padul (Manuel Alarcón), Purullena (Jorge García), Valderrubio (Francisca Blanco), Valle del Zabalí (Manuel Aranda) y Villamena (Francisco García). En el caso del PP, no repiten los de Montillana (Juan Rodela) y Molvízar (Fermín García).