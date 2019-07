Yaiza Canosa: «El sector del voluminoso estaba en el siglo XIX y lo hemos llevado al siglo XXI» GOI es una de las empresas referentes en el mundo de la logística y el transporte ANA ÁVILA GRANADA Miércoles, 3 julio 2019, 15:10

Siguen llegando los ponentes de excepción al mayor evento de emprendimiento del sur de España, la sexta edición de Alhambra Venture 2019. Yaiza Canosa, CEO de GOI protagonizó la ponencia 'El B2B logístico como nuevo nicho de emprendimiento'.

La joven emprendedora, con tan solo 26 años, ha liderado ya tres empresas de éxito. GOI es un operador logístico líder a nivel nacional, está especializado en tres tipos de servicio: montaje, transporte e instalación de productos grandes, todo lo que no pueden hacer o no hacen otras empresas del sector.

Yaiza vio un nicho en el sector de la logística hace tres años y lo revolucionó usando las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial.

«Nadie atendía el sector del voluminoso, solo empresas locales sin redes nacionales. Este sector estaba en el siglo XIX y lo hemos llevado al XXI».

¿Por qué la logística?

«La logística es un sector muy rudo y tradicional, pero es inmenso, las posibilidades al igual que su tamaño son inabarcables. Es cierto que, dentro del voluminoso también hay un montón de posibilidades».

«Antes pensábamos que se pagaba por la urgencia y no es verdad, los datos dicen que se paga por la conveniencia, es decir, me lo traes cuando a mi más me convenga», señaló Canosa.

Durante su ponencia, la joven destacó varios aspectos del modelo de negocio de la compañía: «Tenemos clientes de la talla de IKEA o Inditex. Somos una ramificación de nuestro cliente y por eso hemos decido centrar todos nuestros esfuerzos en el B2B».

Por último, la joven emprendedora quiso explicar el lema de su compañía, Moving stories. «Nosotros llevamos camas, armarios, lavadoras. Si yo no te llevo el producto, esto cambia tu día a día, tu historia, un cambio vital en las personas que lo consumen».