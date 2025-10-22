Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

Un informe sitúa a España entre los países europeos con mayor presión inmobiliaria

El documento, elaborado por los servicios de investigación del Consejo Europeo, apunta que los precios de la vivienda han aumentado un 72% en el país en diez años, por encima de la media europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:56

Comenta

España es uno de los países europeos con mayor presión inmobiliaria. Es la conclusión que se extrae de un informe elaborado por los servicios de ... investigación del Consejo Europeo, que señala que, en la última década, los precios de la vivienda han aumentado en el país por encima de la media europea, un 72%, mientras que la media de los Estados miembros se sitúa en el 60,5%. Con todo, España se sitúa por detrás de otros países que han experimentado mayores incrementos como Portugal (donde el coste de la vivienda ha aumentado un 147%) o Hungría (237%).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  4. 4 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  5. 5 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  6. 6 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  9. 9

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada
  10. 10 Oportunidad para trabajar en la Universidad de Granada como informático: publicada la oferta de empleo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un informe sitúa a España entre los países europeos con mayor presión inmobiliaria

Un informe sitúa a España entre los países europeos con mayor presión inmobiliaria