Las hipotecas anclan sus tipos en el 2% al saber que el BCE no se moverá hasta 2020 Sede del Banco de España en Madrid. / R. C. Ni el interés de las hipotecas variables, en el 2,38%, ni el de las fijas, en el 3%, sufre variaciones en el inicio del año una vez superado el conflicto del AJD JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid Martes, 30 abril 2019, 07:41

A pesar de las voces que alertaban de que los ciudadanos pagarían indirectamente la obligación de la banca de pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), el coste de las hipotecas que se comercializaron en enero y febrero fue prácticamente el mismo, sin visos de grandes incrementos de precios. Los bancos están mucho más pendientes de la evolución de los tipos de interés que del conflicto generado por el Tribunal Supremo en torno al AJD y de la solución con la que el Gobierno les instaba a abonarlo, en vez del cliente.

Hasta febrero, el tipo medio de las hipotecas que se han comercializado se situó en el 2,6%, prácticamente el mismo nivel que en enero. No ha habido ningún 'efecto rebote' contrario a los intereses de los hipotecados. Los bancos no han subido los costes de estos productos aunque han asumido desde finales del año pasado el pago del impuesto registral, y que suponía hasta un 1% del valor de la hipoteca. Lo que sí admiten algunos ejecutivos del sector es que están siendo «menos flexibles» a la hora de negociar las condiciones de los préstamos hipotecarios, no tanto en el campo de los precios, sino en el de otras variables como las garantías aportadas, el valor de la hipoteca sobre la tasación o los ingresos de la unidad familiar para calcular los importes, por ejemplo.

Después de que el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunciara en marzo que previsiblemente retrasarían la subida de tipos de interés hasta finales de año o principios de 2020, los bancos han asumido que no pueden realizar grandes movimientos en su oferta hipotecaria, más aún cuando la competencia entre las entidades es elevada. De hecho, el euríbor está a punto de culminar el mes de abril fijado en el -0,11%, sin movimientos, un hecho inaudito en la historia de este índice. Los bancos descuentan ya que habrá pocos movimientos durante 2019.

También se mantienen las diferencias entre lo que cuesta contratar una hipoteca a tipo fijo y otra variable. En el primer caso, el coste medio se mantiene en el entorno del 3%, mientras que en la segunda modalidad se mueve alrededor del 2,3% desde principios de año. La banca ha anclado los intereses fijos en esa cota del 3% en un contexto marcado por el alza en la demanda de este producto, que ya representaba casi el 42% de las nuevas contrataciones en febrero.

¿Hipoteca a tipo fijo o a tipo variable?:

En el caso del conjunto de las hipotecas en vigor en toda España (las nuevas y las que ya estaban activas antes), el interés medio ha caído sensiblemente hasta el 2,039% en marzo, frente al 2,056% de febrero. Esta caída se debe fundamentalmente a la evolución a la baja, de nuevo, del euríbor, aunque en cualquier caso es una referencia superior a la que había hace un año, cuando se situaba en el 1,89%. Por eso, quienes tengan que actualizar sus hipotecas ahora, con referencias al euríbor de marzo, pagarán una media de tres euros más al mes en sus créditos.