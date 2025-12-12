La UE acuerda una tasa de 3 euros temporal para los paquetes pequeños procedentes de China

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han acordado este viernes fijar una tasa provisional de aduanas de 3 euros para ... los paquetes pequeños que lleguen al bloque comunitario desde terceros países. Este importe empezará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 y se mantendrá en vigor hasta que se acuerde una solución permanente para estos bienes de bajo coste que llegan a Europa, principalmente desde China, que se prevé que llegue en 2028.

La tasa se aplicará a los paquetes pequeños de plataformas como Shein y Temu y busca poner coto al «crecimiento dramático» que han experimentado estas importaciones en los últimos años y promover el «made in Europe», tal y como explicó en mayo el comisario de Comercio, Maros Sefcovic. En un principio, la Comisión Europea planteó una tasa de dos euros para estos paquetes, un importe que el Consejo ha decidido elevar de forma provisional a tres euros. El objetivo es acabar con las exenciones de gravámenes que disfrutan las importaciones por debajo de los 150 euros y que benefician a las importaciones de bajo coste y que llegan en un 95% de las ocasiones desde China.

En un principio, se calculaba que la tasa planteada por la Comisión podría recaudar en torno a 3.000 millones de euros al año y lo que serviría para «compensar el coste» de trabajo de aduanas que suponen estos paquetes.