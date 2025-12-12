Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
EFE

La UE acuerda una tasa de 3 euros temporal para los paquetes pequeños procedentes de China

El bloque impondrá este arancel a partir del 1 de julio de 2026 a estos bienes importados de bajo coste, una tasa que se aplicará hasta que se acuerde una solución permanente

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 12 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) han acordado este viernes fijar una tasa provisional de aduanas de 3 euros para ... los paquetes pequeños que lleguen al bloque comunitario desde terceros países. Este importe empezará a aplicarse a partir del 1 de julio de 2026 y se mantendrá en vigor hasta que se acuerde una solución permanente para estos bienes de bajo coste que llegan a Europa, principalmente desde China, que se prevé que llegue en 2028.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  2. 2 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  3. 3 Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente
  4. 4 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  5. 5 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  6. 6 Las 20 localidades en las que se sintió el terremoto con epicentro en Dílar
  7. 7 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  8. 8

    En estado grave una mujer tras ser agredida por su expareja en Motril
  9. 9 La mujer accidentada en el spa de un hotel de Granada estaba acompañada de su madre
  10. 10 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UE acuerda una tasa de 3 euros temporal para los paquetes pequeños procedentes de China

La UE acuerda una tasa de 3 euros temporal para los paquetes pequeños procedentes de China