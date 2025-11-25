UGT y CC OO piden una subida del salario mínimo de 89 euros al mes hasta los 1.273 euros
Los sindicatos defienden ahora que esta renta sí debe tributar por IRPF y por eso reclaman un incremento del 7,5%
Martes, 25 de noviembre 2025, 11:27
UGT y CC OO ya han puesto encima de la mesa cuál es la subida de salario mínimo interprofesional (SMI) que defenderán para 2025: un ... incremento de 80 euros al mes para situar esta renta que afecta a los trabajadores más vulnerables hasta los 1.273 euros brutos al mes repartidos en catroce pagas, un total de 17.822 euros brutos al año.
Así lo anunciaron ambs sindicatos este martes en una rueda de prensa conjunta, en la que explicaron que para este cálculo han tenido en cuenta la posible tributación del nuevo SMI.
