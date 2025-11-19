Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una trabajadora doméstica realiza tareas del hogar en una casa particular EFE

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El organismo cambia de criterio y amplía el acceso a estas ayudas con carácter retroactivo

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

Nuevo paso importante para la protección por desempleo de las trabajadoras del hogar y la equiparación de derechos laborales de este colectivo. El Servicio Público ... de Empleo Estatal (SEPE) ha establecido que los periodos trabajados antes del 1 de octubre de 2022 -cuando aún no existía la obligación legal de cotizar por desempleo ni al Fondo de Garantía Social (FOGASA)- también computarán para acceder tanto a la prestación contributiva como al paro. Este cambio abre el acceso a esta protección social a muchas trabajadoras que hasta el momento estaban excluidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Convocan un casting en Granada para una película histórica
  2. 2 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  5. 5 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  6. 6 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  7. 7 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  8. 8

    Condenan a dos años y ocho meses de cárcel a un subinspector de la Policía Local por malos tratos a su expareja
  9. 9

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  10. 10

    Detenido en Granada por robar material en la empresa de ascensores en la que trabajaba

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022

El SEPE reconocerá el desempleo a empleadas del hogar por trabajos previos a 2022