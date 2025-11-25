Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz en la rueda de prensa posterio al Consejo de Ministros. EFE

Nueva vuelta de tuerca a los contratos de formación: deberán durar entre seis meses y un año

Además de limitar su número en función del tamaño de la empresa, el Gobierno aprueba otros cambios para retringirlos y evitar su uso fraudulento

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:48

Comenta

Nuevas normas en la contratación laboral para acabar con los falsos becarios. El Consejo de Ministros aprobó este martes el desarrollo reglamentario del artículo 11 ... del Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos formativos que tendrán una duración de entre seis meses y un año si se trata de práctica profesional y hasta dos años en el caso de los contratos de alternancia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  4. 4 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  5. 5 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  6. 6 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  7. 7 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  8. 8

    Tres toneladas de hachís entre cartones en el polígono Juncaril: «Este negocio olía muy mal»
  9. 9 Black Friday en Lidl: la oferta en AOVE Coosur que reta a Carrefour e Hipercor
  10. 10 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Nueva vuelta de tuerca a los contratos de formación: deberán durar entre seis meses y un año

Nueva vuelta de tuerca a los contratos de formación: deberán durar entre seis meses y un año