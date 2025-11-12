Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una empleada del hogar trabaja limpiando una ventana. R. C.

Los hogares se enfrentan a multas de 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas

Desde este viernes la ley obliga a tener un plan de prevención laboral a disposición de la inspección y firmado por la trabajadora doméstica

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

Cuenta atrás para la entrada en vigor de la nueva obligación para las cerca de 350.000 familias que tienen contratada en la actualidad a ... una empleada del hogar. Desde este viernes estos hogares, muchos de los cuales están formados por pensionistas, tienen que haber realizado una evaluación de los riesgos laborales de sus trabajadoras o, de lo contrario, podrán ser multados con hasta casi 50.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  4. 4 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  5. 5 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  6. 6 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  7. 7 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  8. 8 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  9. 9

    La salida de Speight al Obradoiro, inminente
  10. 10 Incautadas 7.400 plantas de marihuana, cocaína y drogas de diseño en ocho operaciones en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los hogares se enfrentan a multas de 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas

Los hogares se enfrentan a multas de 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas