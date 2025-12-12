Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión de control al Gobierno. EP

El Gobierno acelera para subir el salario mínimo y dar un golpe de efecto antes de final de año

Economía y Hacienda, no obstante, discrepan del cálculo del comité de expertos de Trabajo que recomienda un aumento de entre 37 y 56 euros

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Viernes, 12 de diciembre 2025, 00:49

La delicada situación que atraviesa el Gobierno en esta recta final del año, tras destaparse nuevos escándalos de corrupción entre sus filas, le está llevando ... a sopesar un cambio de guion y acelerar la subida del salario mínimo para aprobarla antes de que termine 2025 y dar así un golpe de efecto, según confirmaron a este periódico diversas fuentes cercanas a esta negociación. Y eso pese a las discrepancias que hay dentro del propio Ejecutivo sobre cómo calcular la nueva subida del SMI: los ministerios de Economía y Hacienda se enfrentan al criterio de Trabajo y lo hacen público a través de un voto particular en el informe del comité de expertos.

