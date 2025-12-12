El Gobierno acelera para subir el salario mínimo y dar un golpe de efecto antes de final de año

La delicada situación que atraviesa el Gobierno en esta recta final del año, tras destaparse nuevos escándalos de corrupción entre sus filas, le está llevando ... a sopesar un cambio de guion y acelerar la subida del salario mínimo para aprobarla antes de que termine 2025 y dar así un golpe de efecto, según confirmaron a este periódico diversas fuentes cercanas a esta negociación. Y eso pese a las discrepancias que hay dentro del propio Ejecutivo sobre cómo calcular la nueva subida del SMI: los ministerios de Economía y Hacienda se enfrentan al criterio de Trabajo y lo hacen público a través de un voto particular en el informe del comité de expertos.

La aprobación exprés no estaba en un principio en los planes de Moncloa, puesto que su idea inicial era llevarlo en un real decreto junto con los cambios que se propone hacer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la ley para evitar que los nuevos incrementos de esta renta mínima sean absorbidos por ciertos complementos salariales. Una modificación que se enfrenta no solo al rechazo frontal por parte de la patronal, sino que tampoco tiene un respaldo unánime dentro del propio Gobierno. Incluso tiene pinta de terminar en los tribunales si, tal y como pretende Díaz, lo hace no como proyecto de ley sino como reglamento, para evitar su paso –y previsible naufragio– por el Congreso de los Diputados.

Por ello, los sindicatos siempre han defendido llevar ambas medidas en un único real decreto para aprobarse en el mismo Consejo de Ministros, aun a sabiendas de que esto podría retrasar la subida unos meses, puesto que el cambio en la directiva del salario mínimo tiene que pasar por el Consejo de Estado y será objeto de una negociación complicada dentro del propio Gobierno.

La patronal no está de acuerdo

Sin embargo, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, llama ahora a las puertas de UGT y CC OO para pedirles desgajar ambas medidas con el objetivo de aprobar cuanto antes una subida del salario mínimo que puede insuflarles un poco de aire en este final de año tan complicado, según ha podido saber este periódico.

Así, la negociación del salario mínimo encara unos días claves aunque el final puede prácticamente predecirse: no habrá acuerdo con la patronal y el Gobierno tratará de lograr el apoyo de los sindicatos para la nueva subida que, previsiblemente, oscilará entre los 37 y 56 euros al mes. Estos son los dos escenarios que hoy le propondrá el comité de expertos a Díaz para cumplir con su mandato y situarlo en el 60% del salario medio neto: un alza del 3,1% que lo llevaría a 1.221 euros brutos en 14 pagas o del 4,7% para elevarlo a 1.240 euros. La decisión de decantarse por uno u otro incremento dependerá de si finalmente el salario mínimo continúa exento de tributación o si, por el contrario, por primera vez pasa a pagar impuestos a Hacienda a través del IRPF. Esta fue una de las guerras que estalló dentro del Gobierno el año pasado –tras aprobarse la subida a los actuales 1.184 euros– que ahora quieren evitar.

Datos «no válidos»

Sin embargo, se ha producido un nuevo choque de trenes dentro del propio Ejecutivo: el Ministerio de Hacienda, comandado por María Jesús Montero, y el de Economía, bajo la dirección de Carlos Cuerpo, se han unido para denunciar el criterio utilizado por el departamento de Yolanda Díaz para determinar la nueva subida del salario mínimo. Así, los representantes del Ministerio de Hacienda y de Economía en esa comisión asesora –César Veloso Palma y Francisco Javier Muñoz Moldes, respectivamente– han emitido un voto particular en el que reflejan su «discrepancia» con el criterio mayoritario adoptado en el informe en relación con la estimación del salario medio, por cuanto, a su juicio, «prescinde injustificadamente del dato más reciente de salario medio bruto publicado», según explica el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Es decir, que al igual que hizo hace un par de días la CEOE, los expertos puestos por Montero y Cuerpo consideran que los datos que utiliza esta comisión para situar el salario medio neto en España «no son válidos» y deben tenerse en cuenta otros.

Posturas alejadas

La recomendación de los expertos difiere de la presentada por CC OO y UGT, que abogan por una subida del 7,5% (1.273 euros brutos al mes), y de la de las patronales CEOE y Cepyme, que proponen un alza del 1,5% (1.202 euros). Ambas organizaciones defienden que el SMI pase a tributar ya en la declaración de la renta, como el resto de asalariados, puesto que se ha disparado más de un 60% desde 2018 y cada vez son más los trabajadores afectados: unos 2,5 millones.

Los sindicatos batallarán por arañar la subida más alta, pero el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya se posicionó este jueves por la más baja al apostar por que suba «en línea con la inflación» para garantizar su poder adquisitivo.