El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

La CEOE abandona la mesa para la reforma del despido porque la «premisa principal no es cierta»

Garamendi denuncia que la actitud del Ministerio de Trabajo, que pretende elevar las indemnizaciones para las salidas improcedentes, provoca «pérdida de confianza en los acuerdos»

C. P. S.

Madrid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:37

Golpe en la mesa por parte del presidente de la CEOE a las reuniones del diálogo social. Antonio Garamendi anunció este miércoles que abandona las ... negociaciones que comenzaron el lunes con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para la reforma del despido en España. Una mesa a la que acudieron, aunque reticentes, para escuchar las propuestas de su departamento que, a priori, buscan elevar la indemnización en las salidas improcedentes, pero de la que aún no habían hecho antes valoración alguna.

