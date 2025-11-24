Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestación de funcionarios. E. P.

Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Su salario medio escalará hasta los 44.500 euros brutos en 2028, unos 4.600 euros más que ahora

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:59

Comenta

La subida salarial del 11% que ofrece el Gobierno a los funcionarios para los próximos cuatro años implicará que los más de 3,5 millones ... de trabajadores públicos ganen unos 4.600 euros más en 2028. Concretamente, el sueldo medio para un funcionario escalará hasta los 44.536 brutos al año, que, repartidos en las catorce pagas tradicionales, se traducirá en una nómina mensual de 3.181 euros. Son 328 euros más cada mes (sin descontar impuestos ni cotizaciones, eso sí), puesto que en la actualidad el salario medio de un trabajador público con un contrato a jornada completa se sitúa en 2.853 euros, 39.943 euros brutos al año, según se extrae de la estadística de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó hace apenas diez días el INE con datos de 2024, pero que son los mismos para 2025 puesto que este año tienen sus sueldos congelados a la espera de que se alcance un acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan de gravedad en Santa Fe a un miembro del clan granadino de los Mocos
  2. 2 Muere un matrimonio tras un grave accidente entre un camión y un turismo en Darro
  3. 3 Mercadona abre dos nuevos supermercados en Granada: dónde están y qué novedades ofrecen
  4. 4 Buscan a un fugitivo condenado a 41 años de prisión por el asesinato de dos personas en Granada
  5. 5 Las imágenes tras el atropello de un joven de 17 años en la Chana
  6. 6 Un único vuelo unirá Granada con Egipto en 2026: hay descuento por compra anticipada
  7. 7 Jean Baptiste, el senegalés que pasó de fregar platos a ser dueño de un exitoso restaurante de Granada
  8. 8 En estado grave el joven de 17 años atropellado en la Chana
  9. 9 Alerta de los meteorólogos para Granada: lluvias intensas, fuerte temporal y heladas
  10. 10 Estos son los 19 nuevos bomberos de Granada capital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%