Aún faltan por recuperar casi un millón de puestos de trabajo a tiempo completo EL sector servicios es el único que ha ganado ocupados. / Archivo USO denuncia que el mercado laboral se ha regenerado tras la crisis a base de puestos de trabajo con salarios bajos y contratos parciales, como demuestra el hecho de que se cotizan 616 millones de horas menos LUCÍA PALACIOS Madrid Martes, 23 abril 2019, 13:55

Si se echa la vista diez años atrás, justo al poco tiempo de estallar la crisis, aún faltarían por recuperar casi un millón de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, según denuncia el sindicato USO en un informe elaborado con los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE. Así, si en el cuarto trimestre de 2008 se registraban 19,4 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, a cierre de 2018 había 18,4 millones, es decir, 936.319 menos que una década atrás.

Solo el sector servicios ha sobrepasado las cifras de antes de la crisis y en el cuarto trimestre de 2018 tenía el equivalente a más 325.000 empleos a tiempo completo que en 2008. El resto de sectores, con la construcción a la cabeza -donde se han destruido casi 850.000 empleos-, ha perdido fuelle, incluido la industria, que tiene 406.000 puestos de trabajo menos que una década atrás.

Para USO, «llama la atención que tenemos 1,5 millones de personas ocupadas -a cierre de 2018 había más de 20 millones de ocupados- que empleos a tiempo completo, lo que es una muestra de cómo se ha troceado la ocupación, con una proliferación no voluntaria de la contratación a tiempo parcial que afecta especialmente a las mujeres», se lamenta el sindicato.

No es de extrañar, por tanto, que a su vez falten por recuperar más de 616 millones de horas diez años después de que estallara la Gran Recesión. De nuevo, solo servicios ha remontado y suma en la actualidad 34 millones de horas efectivas de trabajo que en 2008, frente a las pérdidas acumuladas por por la construcción, la industria y la agricultura. Y eso pese a que el número de afiliados a la Seguridad Social superó en marzo los 19 millones y se acerca ya a los niveles de 2008, otra muestra más -para USO- de que «lo que se ha producido ha sido la devaluación del factor trabajo, tanto en sus condiciones de contratación como salariales».

En este sentido, el estudio también resalta que en el periodo 2008-2018 los trabajadores han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 5,5%, ya que desde 2010 los salarios han estado por debajo de las subidas del IPC. Además, se mantiene una importante brecha de 5,5 euros de media en la remuneración de la hora efectiva de trabajo en función del tipo de jornada de trabajo realizado: el coste salarial total por una hora efectiva a tiempo completo se sitúa en 16,81 euros, frente a 11,29 euros la hora a tiempo parcial. «Algo que no es fácilmente explicable, salvo que, en la realidad, se realicen más horas de las pactadas y estas no se remuneren, lo que podría explicar esta importante diferencia», apunta USO, que también denunció que hay empresas que no están aplicando la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), principalmente las del sector de seguridad privada, aunque también se han visto reticencias en la limpieza o centros especializados de empleo, que integran a trabajadores con discapacidades.